Agathe Auproux rend officiel son couple? (PHOTO) Les fans sont sous le choc !

Agathe Auproux est une vraie star d’Instagram. Sur ce réseau social, elle cumule pas moins de 833 000 abonnés et le chiffre ne cesse de grimper. Mais malgré sa notoriété grandissante, Agathe Auproux reste très proche de ses fans. Elle partage avec eux des moments intimes de sa vie en story. Aucun moment ne les laisse indifférent. Et encore moins lorsque la jeune femme partage une photo d’elle, main dans la main avec un jeune homme. Agathe Auproux tente-t-elle d’officialiser son couple ? Les fans sont sous le choc !

Agathe Auproux secoue internet avec une photo d’elle en bonne compagnie

Agathe Auproux a beau être très active sur les réseaux sociaux, elle est très discrète sur sa vie privée. Sa vie sentimentale était jusque là un mystère pour ses abonnés. Car les fans d’Agathe Auproux soupçonnaient qu’elle se soit installée chez son compagnon, mais elle n’avait rien révélé. En effet, depuis la levée des mesures de confinement, Agathe Auproux fait douter ses fans. La jeune femme apparaît dans des photos loin de son domicile et pourtant, ce sont bien ses affaires que ses abonnés reconnaissent dans la penderie. De plus, ses affaires sont rangées à côté d’une garde-robe masculine. Il n’en fallait pas plus aux fans d’Agathe Auproux pour lancer la rumeur. Agathe Auproux s’est installé avec son amoureux ! Aucune confirmation de la jeune femme depuis les premières rumeurs. Mais voilà qu’elle apparaît main dans la main avec un jeune homme. Les soupçons de ses fans semblent se confirmer !

Agathe Auproux serait en couple ?

Bien qu’Agathe Auproux ne parle pas de sa vie sentimentale, elle est très proche de ses fans. En effet, sur Instagram la star ne manque pas une journée pour donner de ses nouvelles. C’est une relation sincère et un amour réciproque que les abonnées d’Agathe Auproux entretiennent avec elle. Et c’est pourquoi certains vont être choqués de la savoir en couple. Malgré la transparence de la star dans de nombreux domaines, voilà une cachoterie qu’elle semble avoir faite à ses fans. Agathe Auproux pourrait se voir réprimander d’avoir caché son couple à ses abonnés. Car certains pourraient se sentir trahis par ce secret. De plus, d’autres sont également déçus parce qu’ils pouvaient rêver de former un couple avec elle. Une chose qui paraît impossible maintenant que la belle partage cette photo dans sa story Instagram.

Partagés en are surprise, choc et déception, les fans d’Agathe Auproux n’ont plus qu’une seule question en tête. Ils veulent savoir qui est la personne à qui Agathe Auproux tient la main dans cette photo. Impossible pour le moment d’obtenir des informations sur le jeune homme.

Serait-ce officiel ?

Ils apparaissent de dos dans cette image. Mais le couple présumé apparaît tout de même bien assorti. En effet, ils sont tous les deux vêtus d’une tenue de sport décontractée. Casquettes à l’envers, legging pour madame et short large pour monsieur, les tourtereaux ne manquent pas de style. Et elle fans n’en attendaient pas moins du prétendant d’Agathe Auproux. En effet, quitte à se mettre dans l’idée que la jeune femme est en couple, ses fans espèrent d’abord que le jeune homme a du style. Car Agathe Auproux n’en manque pas ! Et elle le prouve à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. En tenues de sport, décontractée ou de soirée, Agathe Auproux porte tout à merveille. Un rien la sublime et elle sublime tout ce qu’elle porte. C’est le constat que tout le monde peut faire en se rendant dans les sections des commentaires sous ses publications Instagram.

Les fans sont sous le choc et veulent des réponses

Il faudra tout de même laisser du temps à certains fans pour se faire à cette idée. Car pour beaucoup, Agathe Auproux était le fantasme de la femme idéale. La jeune femme ne peut pas ignorer que nombreux de ses abonnés espéraient en secret réussir à la séduire. En effet, difficile de fermer les yeux la-dessus lorsque 20 personnes différentes tentent de vous faire des avances au quotidien. N’en déplaise aux fans d’Agathe Auproux, il aurait peut-être mieux valu jouer la finesse pour séduire la jeune femme. Et qui sait ? Peut-être qu’elle a su cacher son couple très longtemps ! Si elle est en couple d’ailleurs. Car la jeune femme ne s’est pas encore prononcée officiellement à ce sujet. Mais si c’est bien le cas, qui saura dire depuis combien de temps Agathe Auproux vit cette romance ?

Des informations très attendues

Seule la jeune femme pourra donner davantage d’informations à ses fans. Agathe Auproux a habitué ses fans à de la franchise et du respect. Leur relation ne varie pas et ne variera pas là-dessus. Mais les fans pourraient s’inquiéter de voir ce jeune homme s’immiscer entre Agathe Auproux et eux. Cependant, ce serait mal connaître la jeune femme que de se dire qu’elle allait changer pour qui que ce soit. Depuis plusieurs années, Agathe Auproux prouve dans tous les domaines qu’elle est une jeune femme forte et indépendante qui fait absolument ce qu’elle a envie de faire. Que ce soit les avis de ses fans, ceux de ses proches ou des médias, il y a fort à parier qu’elle continue de ne suivre que son avis personnel. Et pourquoi arrêterait-elle alors que cela l’a conduit jusqu’ici ?

Nous n’avons plus qu’à espérer, avec les fans d’Agathe, que la belle daigne donner des informations sur cette histoire. Est-elle en couple ? Qui est le jeune homme de la photo ? Si ils sont ensemble depuis combien de temps ? Et toutes les autres questions qui découlent naturellement lorsqu’un proche nous révèle être amoureux. Il faudra alors rester attentif aux réseaux sociaux d’Agathe Auproux pour espérer en apprendre davantage.