Agathe Auproux : sa tenue de cuir fait rêver plus que jamais les internautes (PHOTO)

Agathe Auproux affole la Toile dès qu’elle porte une nouvelle tenue. La belle est capable de faire l’unanimité avec des tenues tendances qu’elle porte à merveille. Véritable inspiration pour ses fans, ils sont aussi nombreux à ne pas se lasser de l’admirer. En effet, ce n’est pas que la mode qui attire les abonnés d’Agathe Auproux, c’est également sa capacité à se rendre irrésistible avec des looks ravageurs. Elle fait sensation cette fois-ci avec une jupe en cuir et un t-shirt à rayures. Découvrez vous aussi les images de la belle Agathe Auproux. Si vous avez manqués ses stories Instagram voilà de quoi réparer cette erreur.

Agathe Auproux surprend ses fans avec une tenue de cuir

Agathe Auproux utilise Instagram pour rester proche de ses fans. Sur la plateforme, ils sont plus de 830 000 à la suivre. Et si ses fans ne manquent aucune de ses publications, il peut arriver qu’ils ratent certaines de ses stories. en effet, les stories Instagram ne restent en ligne que pour 24 heures et pas une minute de plus. De quoi encourager les utilisateurs à se connecter tous les jours pour ne rien manquer. Et il ne fallait effectivement pas manquer ce que considère Agathe Auproux comme son “meilleur outfit de rentrée”. Mais si c’est le cas, rassurez-vous car vous allez pouvoir l’admirer ci-dessous.

Agathe Auproux a habitué ses fans à découvrir le résultat de ses sorties shopping ainsi que ces lots quotidiens. Et il faut bien admettre que celui-ci est détonnant. Sa jupe courte en cuir est du plus bel effet. Les boutons sur le devant ajoutent du chic à al pièce. Et pour ne pas faire dans le “total cuir”, Agathe Auproux décide de casser les codes. En effet, elle porte avec sa jupe de cuir un t-shirt joli mais assez basique. Il est bleu marine et rayé de fines bandes oranges. Agathe Auproux peut se permettre de casser les codes car elle les maîtrise parfaitement.

Un talent inégalable pour la mode

Ses fans sont ébahis devant une telle tenue. La rentrée d’Agathe Auproux se déroule à merveille. Aucune de ses tenues ne se voient critiquer par ses fans, au contraire ils les adorent à l’unanimité. Et si Agathe Auproux parle de rentrée, c’est qu’elle est de retour à al télévision ! En effet, la belle revient dans Balance ton post et elle est déjà au cœur de toutes les attentions pour avoir su remettre Yann Moix à sa place. Les téléspectateurs lui reconnaissent une indéniable capacité à cerner les gens. Son œil est donc tout aussi aguerri pour les personnalités que pour dégoter des tenues ravageuses.

Les looks d’Agathe Auproux se suivent mais ne se ressemblent pas. La seule constante c’est sa capacité à tout porter avec style et élégance. Ses fans lui réservent donc une ovation à chaque fois qu’ils découvrent un de ses looks. Pas de doutes, Agathe Auproux n’a pas fini de nous épater. Le retour de la jupe en cuir n’était pas au programme des tendances de la rentrée. Mais c’est chose faire depuis qu’elle en porte une et qu’elle la présente sur Instagram.