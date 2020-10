Agathe Auproux s'affiche en photo sans culotte, les internautes adorent plus que jamais !

Agathe Auproux n’a de cesse de fasciner ses abonnés. Son compte Instagram est un temple à son effigie et ses fans ne se contentent pas d’admirer les dernières publications de la star. En effet, il y a certaines plus anciennes qui restent très populaires. Surtout l’une d’elles qui est au centre de rumeurs les plus folles. Il s’agit d’une photo d’Agathe Auproux dans une robe sublime. Échancrée, sa robe longue laisse supposer que la jeune femme ne porte rien. Et cela a le don de continuer à interpeller les fans d’Agathe Auproux, même plus de deux ans après la publication de cette photo.

Agathe Auproux publiait une photo d’elle qui interpelle encore ses fans

Agathe Auproux est toujours aussi admirable aux yeux de ses abonnés. Mais parfois, il y a des publications qu’elle partage qui vont davantage les marquer que d’autres. Et celle dont nous vous parlons aujourd’hui en fait partie à juste titre. En effet, en admirant cette image, les internautes ne peuvent s’empêcher d’imaginer qu’Agathe Auproux ne porte rien. Et pour cause, la photo n’est pas étrangère à cette rumeur. Car il est vrai qu’en regardant cette photo, l’imagination des abonnés d’Agathe Auproux ne saurait faussement être qualifiée de débordante.

Voir cette publication sur Instagram 🍊 Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 13 Août 2018 à 4 :01 PDT

Ce ne sont pas moins de 86 000 personnes qui vont liker cette publication. Faisant de cette photo l’une des plus populaires du compte Instagram d’Agathe Auproux. Et parmi les commentaires, le message le plus récurrent est évidement à propos du fait de savoir si la journaliste, chroniqueuse chez Balance ton post, portait ou ne la portait pas sur cette photo. Une énigme qui restera un mystère. En effet, Agathe Auproux ne prendra pas le temps d’intervenir pour répondre à la question. D’abord certainement parce qu’elle a mieux à faire de son temps, et puis aussi parce cela ne regardent qu’elle. Après tout, elle peut choisir de porter, ou de ne pas porter, ce qu’il lui plaît. Et les considérations de ses fans ne rentreront pas dans la balance lorsqu’elle choisira ses tenues. Agathe Auproux sait s’affirmer et imposer son style en étant à la pointe des tendances.

Une rumeur qui doit amuser la chroniqueuse de C8

Agathe Auproux ne sera cependant pas vexée ou étonnée de voir cette rumeur se répandre. Une effet, elle connaît les tendances provocantes de ses abonnés et leurs sens de l’humour parfois déplacés. Grâce à sa répartie et à son humour plein de finesse, elle saura calmer ses abonnés si jamais les questions à ce sujet ce sont trop persistantes. Journaliste de formation, elle sait manier la langue française et maîtrise Instagram, outil de communication privilégié de la belle, afin de parfaire son image et d’augmenter sa visibilité.

Mais la jeune femme saura détourner l’attention de ses abonnés avec d’autres sujets plus pertinents.