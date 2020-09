Agathe Auproux se montre sans vêtements, elle fait totalement baver les internautes

Agathe Auproux est suivie par des milliers de personnes sur Instagram. Et les fans de la jeune femme ne sont pas là que pour son physique avantageux. En effet, Agathe Auproux est une très belle jeune femme. Mais elle est également une personne qui a de la culture et du caractère. Et lorsqu’elle prend la pose dans une de ses dernières publications, c’est pour une marque qui permet avant tout aux femmes de se sentir à l’aise. Et cela n’empêche pas pour autant ses fans de la couvrir de compliments.

Agathe Auproux prend la pose sur Instagram dans des tenues, les fans sont complètement fous

Agathe Auproux fait toujours le buzz à chacun de ses nouveaux posts. Sur Instagram, elle rassemble plus de 834 000 personnes. Et ils se précipitent pour liker et commenter la moindre nouveauté de la belle. La dernière en date fait littéralement le buzz sur internet. En effet, Agathe Auproux est sans vêtement ! En l’espace de deux jours, Agathe Auproux cumule plus de 75 000 likes sur cette photo. Et vous allez voir que pour elle, il est important d’être à l’aise pour se sentir belle. En effet, si les mœurs de la société souhaitent nous faire croire que la féminité passe par la souffrance (“il faut souffrir pour être belle”), Agathe Auproux prouve le contraire. Elle s’affiche ravissante, féminine et surtout à l’aise dans un ensemble de deux pièces de chez Sloggi.

Agathe Auproux crée l’événement sur Instagram, sa photo fait le tour de la toile

Visiblement en partenariat avec Sloggi, Agathe Auproux propose à ses fans de remporter le même ensemble qu’elle porte. Un ensemble très confortable qui n’enlève rien à la beauté de la jeune femme. Car il ne faut pas forcement porter de la dentelle pour se sentier féminine et attirante. En effet, pour se sentir belle il faut d’abord se sentir bien. Agathe Auproux fait partie de cette génération de femmes qui refuse que la vision de la beauté et de la féminité leur soient imposées. En étant une femme, nous pouvons nous faire cette idée par nous-même. Et souvent, cela permet de se rendre compte à quel point l’image des femmes dans la société est contrainte par les idéaux masculins. C’est ce que nous pouvons comprendre alors de ce qu’Agathe Auproux écrit en description de sa photo. Car pour elle, la féminité c’est une attitude plus que des artifices.

Voir cette publication sur Instagram Un matin comme les autres Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 17 Juin 2020 à 1 :52 PDT

Un partenariat qui participe à l’émancipation de la femme des diktats de la société sur son image, les fans saluent l’engagement d’Agathe Auproux

En posant de façon décontractée dans ses tenues, Agathe Auproux provoque de multiples réactions sur la toile. Mais vous serez peut-être étonné d’apprendre qu’elles sont toutes positives. En effet, elle reçoit des compliments à la fois pour son image et à la fois pour son texte. Car mettre ainsi en avant des valeurs qui se rapprochent du “body positive” sont toujours les bienvenues. Les injonctions faites aux femmes et à leurs corps sont légions. C’est le cas à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur des panneaux publicitaires partout à l’extérieur. Pour sortir de ce conditionnement qui aurait tendance à nous déprimer, Agathe Auproux défait les codes. En effet, une femme est belle quand elle est à l’aise.

La beauté d’une femme commence dans la tête de cette dernière

Une femme n’est pas forcément belle lorsqu’elle tente de se coller à une idéal inaccessible. Ou lorsqu’elle souhaite rentrer dans les normes mais que celles-ci la font souffrir. La beauté d’une femme s’épanouie avant tout lorsqu’elle a confiance en elle. Et Agathe Auproux ne semble pas manquer de confiance en soi. C’est en effet souvent en toute simplicité que la jeune femme fait réagir ses fans. Une beauté naturelle qui rayonne chez Agathe Auproux parce qu’elle l’a choisit. Elle n’attend pas de pouvoir se conformer aux attentes inaccessibles des mœurs de la société pour s’épanouir. Agathe Auproux décide qu’elle est belle et féminine lorsqu’elle se sent bien dans ses tenues, ses vêtements et ses baskets. C’est une question de liberté ! Car lorsqu’une femme se sent libre, elle rayonne.

Voir cette publication sur Instagram J’ai Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24h Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 13 Juin 2020 à 9 :04 PDT

Agathe Auproux se sent donc libre en Sloggi comme dans tout ce qu’elle porte. Elle rend fous ses fans grâce à son physique de rêve mais surtout grâce à son tempérament indépendant. Agathe Auproux parvient donc une nouvelle fois à surprendre ses fans. Mais là aussi ils sont encore une fois à 100% derrière elle. Car les fans de la jeune femme l’encourage à être libre, indépendante et entreprenante. Quoi qu’elle fasse, elle suscite de nombreuses réactions mais la majorité sont toujours très positives. En effet, Agathe peut compter sur une communauté de fans attentive. Entre eux et elle, c’est une relation de complicité qui dure depuis des années. Et elle ne va pas s’arrêter de si tôt !