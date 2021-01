Agathe Auproux ses nouvelles photos “sexy” mettent tout le monde d’accord!

Comment ne pas reconnaître la beauté d’Agathe Auproux quand elle veille personnellement à se maintenir en forme à tout moment ! Depuis l’arrivée de la jeune femme sur C8 il y a quelques années, elle a fait monter sa popularité en flèche. Les téléspectateurs ont d’ailleurs été nombreux à s’attrister de la voir s’absenter pour raison de santé il y a quelques mois. Mais son retour à la vie publique s’est fait en fanfare !

Depuis plusieurs mois maintenant, Agathe Auproux s’est trouvé une véritable passion dans la mode et le monde de la beauté en général. Et comme elle est très présente sur les réseaux sociaux, il est normal qu’elle soit passée de simple célébrité du petit écran à influenceuse. Sa dernière photo en date a d’ailleurs fait un véritable buzz auprès des internautes. On vous dit pourquoi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

La chouchou d’Hanouna fait son retour !

On se souvient encore de ses débuts dans C8. Agathe Auproux était alors une femme jeune pleine de vie qui ne manquait pas de franchise pour exposer ses idées dans « Touche Pas A Mon Poste ». C’est d’ailleurs de cette manière qu’elle s’est fait connaître du grand public. Mais le drame survient lorsqu’on lui découvre une grave maladie en 2019 ! Heureusement, que Cyril Hanouna a été observateurs et a remarqués son changement !

C’est d’ailleurs grâce à cette démarche de Baba que la jeune femme a réussi à se faire soigner au plus vite. « Cyril insite, j’accepte » raconte-t-elle à son retour sur le plateau de C8 il y a quelques mois. Une véritable aventure qui l’aura beaucoup marqué et dont elle est toujours reconnaissante à son ami à qui elle a voué une véritable déclaration d’amour sur Instagram récemment.

Agathe Auproux: Une célébrité sur Instagram !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

Le confinement n’a pas épargné Agathe Auproux. Comme bon nombre de journaliste, la collègue de Baba s’est retrouvée sur la touche. Un temps de pause qu’elle a décidé d’utiliser de la meilleure manière qui soit : développer un nouveau projet. Et cette fois, c’est à son propre nom qu’elle souhaite cartonner. La jeune femme s’est donc créé une petite communauté Instagram au fil du mois.

Désormais, ils sont 839 700 abonnés à la suivre ! Et si vous faîtes partie de ceux qui la suivent régulièrement, vous avez sûrement remarqués la joie de vivre et la grande beauté de la jeune femme. De véritables atouts qu’elle a su exploiter pour devenir une influenceuse à qui tout sourit !

Sa dernière publication a justement fait plus de 1500 commentaires ! La jeune femme est apparue avec maquillée et habillée d’un haut à dos nu. De quoi la rendre « fière du résultat » puisque cela n’est pas de coutume pour elle. Et ses fans n’ont pas manqués de lui dire à quel elle est « belle » et « magnifique » comme toujours. Décidément, Agathe Auproux est sublime quoi qu’elle fasse et les fans n’hésitent pas à le lui faire savoir !