Agathe Auproux: son décolleté vertigineux fait baver les internautes !

Agathe Auproux à des fans pas milliers. À la moindre de ses publications, les abonnés Instagram de la belle journaliste sont légion pour la couvrir de compliment. Agathe Auproux secoue donc à nouveau la toile avec une photo d’elle exceptionnelle. Pour fêter le déconfinement, elle propose à ses fans de la découvrir dans une sublime tenue qui n’a rien à voir avec ses tenues décontractées du confinement.

Agathe Auproux rend fous ses fans à chacune de ses publications Instagram

Agathe Auproux est très suivie et très appréciées par ses fans. C’est un amour réciproque que se portent sa communauté et elle. Sur les réseaux sociaux, elle prend soin d’entretenir ce lien si particulier qu’elle a créé avec ses fans au fil des années. Connue pour avoir été chroniqueuse sur le plateau de Cyril Hanouna, Agathe Auproux tient une partie de sa célébrité à ses chroniques dans Touche Pas à Mon Poste. Depuis, la journaliste entretien sa notoriété en exercent le métier d’influenceuse sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la journaliste cumule près de 830 000 abonnés. Et ses photos atteignent des records de likes car elles dépassent bientôt souvent le nombre de personnes qui la suivent.

La dernière publication d’Agathe Auproux marque en beauté la fin du confinement

Cette dernière photo qu’Agathe Auproux partage sur Instagram ne fait pas exception. C’est une avalanche de likes et de commentaires élogieux pour la jeune femme. Et elle les mérite amplement car sa tenue est tout simplement bluffante. Une longue robe échancrée alors qu’elle pose adossée à une fenêtre. La tenue est bleue et blanche, entremêlant des motifs modernes tout en courbes et ajustant sa taille d’une ceinture blanche et large. Agathe est très élégante. Et il semble qu’elle reprenne l’habitude de porter ses bijoux et de se maquiller comme avant le confinement.

La description de sa photographie prétend qu’Agathe Auproux se montre encore en jogging durant le confinement. En effet, pendant la période de restriction des sorties, Agathe ne s’apprêtait que rarement et seulement pour ses fans sur Instagram. Une période qui semble révolue maintenant que les mesures de levée de confinement sont amorcées. Car depuis le 11 mai, nous retrouvons un peut de notre liberté perdue.

Agathe Auproux reprend son métier d’influenceuse en bonne et due forme, finit le confinement

Les photos qu’Agathe Aurproux partagent d’elle sont toujours un succès. Confinement ou pas, elle a su s’adapter et continuer de rendre fous ses fans. Malgré l’absence de maquillage et des tenues décontractées, Agathe n’a pas cessé de faire le buzz sur la toile. La dernière photo d’elle en « tenue de confinée » la montre en jogging. Les fans de la journalistes ont adoré découvrir Agathe Auproux sous un angle sportif et décontracté.

Agathe Auproux va pouvoir reprendre à prendre des photos d’elle dans des lieux magiques. Ici elle est à Nolinski, un grand hôtel parisien. Et pour sa tenue, elle explique dans les commentaires de sa publication qu’elle a bricolé une chemise-veste pour la transformer en robe à l’aide d’un ceinture. Le résultat est éblouissant. La robe met parfaitement en valeur Agathe Auproux et ce « bricolage » ressemble davantage à de la haute couture. Le chemise-veste adaptée en robe. De même que l’ouverture de la robe, au niveau de ses jambes, qui remontre très haut. Encore une fois, les fans ne peuvent qu’être fous d’Agathe Auproux.

Pourtant, pour casser le côté très élégant de sa publication, Agathe Auproux s’amuse dans la description de sa photo. Elle écrit alors qu’elle présente ici une nouvelle photo d’elle en jogging et en confinement. Est-ce pour faire un clin d’œil à la dernière en jogging qui a eu tant de succès ? Ou est-ce simplement pout souligner le décalage ? En tout cas Agathe Auproux réussit toujours à amener de la bonne humeur dans ses partages. Que ce soit pour elle ou pour ses fans, elle est capable de détendre n’importe quelle situation.

Les fans d’Agathe sont toujours au rendez-vous, confinement ou pas

Les commentaires s’enchaînent alors pour soutenir Agathe Auproux dans sa démarche. Nombreuses de ses fans sont tout aussi désemparées qu’elle de devoir recommencer à s’apprêter pour sortir. Car le confinement permettaient de freiner sur le maquillage et de beaucoup moins se prendre la tête sur la tenue du jour. Avec le déconfinement, finit la détente finalement. Il faut recommencer à se faire belle pour assurer à l’extérieur. C’est une habitude qui va rapidement revenir. D’autant qu’Agathe Auproux n’avait pas tant que ça perdu la main. En effet, plusieurs fois sur Instagram elle expliquait prendre le temps de se faire belle uniquement pour les réseaux sociaux. Comme lors de cette publication, où les fans de la journaliste découvraient sa robe rose.

Agathe Auproux justifiait alors sa tenue pour expliquer que confinement ou pas, elle continuait de s’apprêter uniquement pour Instagram. De quoi ravir les fans de l’ancienne chroniqueuse de C8. Et comme toujours, chacune des photos de la jeune femme fait le tour d’internet. Les commentaires se pressent pour lui dire à quel point elle est d’une beauté et les likes qu’elle accumule parlent d’eux-même. Agathe Auproux n’a clairement pas finit de faire rêver ses abonnés avec des photos d’elle. Elle va reprendre du service dans des lieux fantastiques et des tenues de plus en plus belles et originales. Avec sa robe sur sa dernière publication, elle met clairement un terme aux tenus chill qui l’ont accompagnée en confinement.