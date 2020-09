Agathe Auproux : son nouveau petit haut est à tomber! La température monte à nouveau !

Agathe Auproux est toujours hyper branchée. Sur les réseaux sociaux, elle n’oublie pas de partager l’ensemble de ses looks quotidiens à sa communauté de fans. Et bien souvent, c’est une très belle surprise qu’offre Agathe Auproux à voir. Comme lorsqu’elle présente la tenue qu’elle portait pour commencer son week-end. En effet, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste prenait rapidement la pose afin de nous faire découvrir son look audacieux. Agathe Auproux portait donc une paire de jeans classique et un petit haut aux motifs et au design inspirés d’Asie. Une tenue absolument craquante qui lui allait à ravir ! Découvrez là dans la suite de cet article pour vous en faire une idée.

Agathe Auproux ne rate pas une occasion d’imposer son style

Agathe Auproux est une jeune femme suivie par près de 840 000 personnes, rien que sur Instagram. Tout le monde sera alors d’accord pour dire qu’elle maîtrise son sujet concernant les réseaux sociaux. Car pour avoir autant de personnes abonnées à son actualité, il faut savoir y faire. Elle divertit ses fans, elle partage avec eux son quotidien, elle discute avec eux de ses projets, et surtout elle essaye de penser à eux autant qu’ils pensent à elle. Effectivement, Agathe Auproux partage tout les jours un petit quelque chose avec ses fans. De rapides vidéos ou bien des séries de photos, le tout accompagné souvent d’un court texte. Les interactions ne manquent pas entre elle et sa communauté de fans. Et l’une des raisons de leurs échanges concerne évidemment la mode.

En effet, chaque abonné d’Agathe Auproux aura ses raisons personnelles de s’abonner à son compte Instagram. Et pour beaucoup d’entre eux, la mode et les tendances ont permis ce déclic. Car Agathe Auproux partage ses sessions shopping, ses looks quotidiens, et reste toujours à la pointe des tendances. La jeune femme est une véritable source d’inspiration pour beaucoup de ses fans. Agathe Auproux sait décrypter la mode. Suivre les tendances sans jamais tomber dans le déjà-vu. Elle adopte les modes à son tempérament pour avoir des looks uniques, adaptés à ses goûts. Ainsi, elle ose des associations inédites qui cartonnent et qui inspirent ses fans. Car les abonnés d’Agathe Auproux tentent de ne jamais manquer sa tenue du jour.

Les outfits de la star sont des réussites

C’est toujours l’occasion de faire des compliments originaux à la star. De partager avec elle un moment privilégié, proche de son quotidien et de sa vie privée en quelque sorte. Et ce sont pas toutes les vedettes d’Instagram qui partagent rue genre d’intimité avec leurs fans. Alors, les fans d’Agathe Auproux savent apprécier ce genre de moment. Et ils sont prêts à donner leurs avis à la belle quant à son look du jour. Un des derniers looks qui a fait beaucoup réagir ses fans était évidemment son look de la rentrée. Une tenue importante pour faire bonne impression et commencer son année du bon pied. Car la fin des vacances est une pilule plus douce à avaler lorsque nous sommes à l’aise dans une tenue au top.

Cette photo avait aussi attirée l’attention plus que d’autres car Agathe Auproux adoptait un look plutôt strict. Et cela n’est effectivement pas dans les habitudes de la belle. Elle est capable de varier des styles, de passer de la petite robe élégante au short de sport et t-shirt ample en un claquement de doigt. Toujours cependant avec beaucoup de style. Mais le look pincé qu’offre la chemise, cela faisait longtemps que ses fans n’avaient pas aperçu Agathe Auproux sous ce jour.

Agathe Auproux n’a pas peur d’innover, ses fans adorent

Cela ne voulait pas dire que ses abonnés n’avaient pas apprécié son ensemble. Mais simplement, cette publication a suscité beaucoup de réactions. En effet, ce n’est pas seulement lorsque plusieurs centimètres de peau apparaissent sur l’image que les fans d’Agathe Auproux la couvrent de compliments.

Et pour preuve, une de ses photographies partagées en story sur Instagram. Agathe Auproux porte donc ce fameux t-shirt court qui nous invite en Orient. Brodé au niveau du col pour ajouter deux petits boutons traditionnels, c’est comme si la jeune femme portait une tunique typique qui aurait été découpée en petit haut. Les couleurs sont ravissantes, à la fois douces et saisissantes. C’est un beau bleu foncé qui accueille des motifs fleuris aux tons chauds. Du orange, du rouge, du jaune, des pointes de vert et des dorures. Et évidemment, le col mao et droit du petit haut d’Agathe Auproux, termine d’ajouter de l’élégance à son ensemble. Comment ne pas craquer devant un look si inattendu et adorable ? C’est impossible en effet.

Une jeune femme qui a du flair pour les tendances

Agathe Auproux n’a pas fini de nous en mettre plein la vue. Mieux encore, elle va nous épater à la télévision en plus de nous épater sur Instagram cette année. Car depuis la rentrée de nos émissions favorites, Agathe Auproux est de retour dans l’émission culte de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Deux fois plus d’occasion d’admirer Agathe Auproux finalement. Et peut-être même deux fois plus de looks aussi. En effet, la jolie brune ne portera peut-être pas la journée, la même tenue qu’elle va porter le soir sur les plateaux de télévision de C8. Alors qu’elle cartonne sur tous les tableaux, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Agathe Auproux continue d’innover dans les styles tout en suivant de près les tendances. Impossible donc également de ne pas se sentir inspiré par les initiatives beauté de la star.

Qu’importe les virages qu’elle prend, il y aura toujours des fans pour la suivre. Agathe Auproux n’a plus à prouver son talent pour adopter des looks uniques, originaux et tendances. Et c’est ce qu’elle prouve encore une fois en portant ce petit haut qui nous invite en Asie.