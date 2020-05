Agathe Auproux: Son numéro perso a fuité, elle dézingue ses harceleurs

Agathe Auproux constate qu’elle reçoit des messages de personnes qu’elle ne connaît pas. Et cela peut être sympathique sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas le cas lorsque c’est sur son numéro de téléphone personnel. Sur Instagram, elle partage en story un des nombreux messages qu’elle reçoit et déplore ce phénomène. Agathe n’est évidement pas contente du tout de recevoir des messages d’inconnus sur son téléphone.

De journaliste à influenceuse, Agathe peut se vanter d’avoir une base de fans énorme

Agathe Auproux est très suivie sur les réseaux sociaux. Depuis qu’elle a été chroniqueuse sur le plateau de Cyril Hanouna, elle a gagné énormément de fans. Dans Touche Pas à Mon Poste, elle était un élément essentiel et encore aujourd’hui ses fans la regrette. Mais la belle Agathe Auproux a choisi de vivre de nouvelles aventures. Et si elle n’est plus tellement présente à la télévision, elle n’est pas absente de la vie publique pour autant. En effet, grâce à Instagram et aux réseaux sociaux en général, Agathe peut vivre de son métier d’influenceuse. Sa base de fans est si grande que les marques la contactent volontiers pour travailler avec elle.

Agathe Auproux et ses fans, c’est une histoire qui dure et qui n’est pas prête de s’arrêter. Et comme dans toutes les histoires passionnelles, il y a des moments qui virent au clash. C’est ce qu’il se passe lorsqu’Agathe Auproux réalise que son numéro de téléphone tombe entre le mains de personnes qu’elle ne connaît pas personnellement. Si ses fans sont plus que bienvenus pour discuter avec elle sur Instagram, sur sa ligne perso c’est une autre histoire. Avec plus de 800 000 abonnés, elle ne va pas s’amuser à bloquer tout le monde. Alors pour que cela cesse, elle partage une story Instagram dans laquelle elle s’énerve de ce phénomène.

Mais les fans d’Agathe Auproux ne semblent pas tous connaître les limites

Prenant une photo de l’un des messages qu’elle a reçu, elle ajoute un message très clair. Agathe Auproux se demande alors si les petits malins qui donnent son numéro de téléphone à n’importe qui se font un peu d’argent dessus. Agathe n’a jamais manqué de répartie et d’humour. C’est donc avec un certain recul que la belle trouve cette punchline qui remet tout le monde à sa place. Loin de s’énerver outre mesure, Agathe signale son agacement de recevoir ce genre de message. Ainsi, ceux qui ont tenté de l’approcher pour s’attirer sa sympathie devront s’y prendre autrement si ils ne veulent pas perdre toutes leurs chances.

Les fans d’Agathe Auproux ne semblent pas être des personnes mal intentionnées. Mais ils doivent savoir respecter la vie perso d’une personne. Qu’Agathe Auproux passe à la télévision ou non, elle reste une personne qui a le droit au respect de son jardin perso. Les réseaux sociaux montrent qu’Agathe est une personne accessible et sympathique mais il ne faut pas oublier que c’est elle qui choisit ce qu’elle y partage. Ce ne sont pas ces fans qui rentre dans sa vie, sans son avis. La différence est importante et ne doit pas être minimisée. Ce n’est pas parce qu’elle est une star aux yeux de ses fans qu’Agathe Auproux n’a pas le droit à sa vie perso.

Agathe Auproux fait passer ce message à tous ces fans afin que ce problème ne recommence pas

Le message semble être passé et il faut espérer que les messages de ce genre n’arrivent plus. Car Agathe Auproux est restée calme jusque là. Mais qui sait de quoi elle sera capable. Elle pourrait elle aussi donner le numéro des personnes qui la harcèlent pas exemple. Et demander à ses fans de lui envoyer des messages pour le recadrer. Mais nous ne pensons pas qu’Agathe ira jusque là. Et surtout, nous pensons que le message de l’ancienne chroniqueuse a été suffisamment clair. Car les personnes qui ont son numéro de téléphone souhaitent seulement se rapprocher d’elle. En voyant que cela l’énerve, il faut espérer qu’ils auront l’intelligence de vouloir la respecter. Sinon, Agathe Auproux va devoir change de numéro de téléphone et elle pourra oublier définitivement cette histoire.

La belle brune ne semble pas non plus trop s’attarder sur cet événement. Tous les jours elle partage des moments de sa vie avec ses fans. En publiant des photos ou des stories sur Instagram, elle prend soin de son image qu’elle entretient avec sa communauté. Bien que les partages d’Agathe Auproux soient quotidiens, ses abonnés ne s’ennuient pas avec elle.

Un nouveau problème pour Agathe Auproux : les moustiques

Et puis à chaque jour une nouvelle aventure attend Agathe Auproux. Elle est donc déjà passé à la suivante. Il s’agit des moustiques qui lui rendent la vie impossible. Agathe recherche tous les remèdes qui existent pour éviter de se faire piquer et pour stopper les démangeaisons. Elle n’hésite pas à demander l’avis de ses fans en story sur Instagram. Et là elle est plus qu’heureuse de recevoir des messages d’eux. Plusieurs solutions sont avancées. À voir ce que Agathe Auproux va choisir entre manger du piment et passer du baume du tigre.

En séjour au bord de mer, Agathe Auproux n’avait pas prévu que les moustiques arriveraient si tôt. Depuis la levée des mesures de confinement, Agathe Auproux est dans le Sud de la France et profite des bords de mer. Elle partage également certaines de ses promenades dans ces stories. Les fans ont d’ailleurs adoré la photo de sa dernière balade. Agathe était ravissante dans un pantalon kaki et un top rouge. Toujours tendance et cela même en randonnée, Agathe Auproux fait réagir tout internet au moindre geste.