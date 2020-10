Agathe Auproux : sublime dans sa robe courte et ses cuissardes

Agathe Auproux présente son look automnal et fait l’unanimité auprès de ses abonnés. La chroniqueuse de Balance ton post est toujours à la pointe des tendances. Mais avec cette tenue, elle fait chavirer de plus belle un bon nombre de ses fans. En effet, elle opte pour une robe courte aux imprimés léopards et une paire de cuissardes noires. Son style peut être imité mais jamais égalé. Son charisme se charge d’ajouter la note d’élégance qui manqueraient à d’autres dans une telle tenue. Découvrez cette récente publication d’Agathe Auproux qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Agathe Auproux sort les affaires d’automne

En face de son grand miroir ancien et patiné de peinture dorée, Agathe Auproux prend la pose. Une série de trois selfies que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. La jeune femme est assise sur le parquet pour se mettre au niveau de son reflet le plus avantageux. Dans toutes les positions, c’est un succès. Agathe Auproux fait des ravages avec sa robe courte aux imprimés léopards. Et sa paire de paire de cuissardes noires à semelles compensées va venir compléter l’un des looks d’automne de la belle.

Les chaleurs de l’été au placard, les looks tendances restent toujours de saison

Comme le précise la chroniqueuse de Balance ton post, le mois de septembre a été très chaud cette année. Mais avec l’arrivée de celui d’octobre, il est enfin temps de ranger les shorts et les robes à fleurs. Quoi qu’il ne fasse pas encore si froid qu’elle ait à décider de cacher ses jambes. Puisque c’est bien dans une robe courte qu’Agathe Auproux nous présente sa tenue pour l’arrivée de l’automne. Les abonnés de la star d’instagram sont conquis par son élégance et son style. Car il est vrai que ce n’est pas donné à tout le monde de rester classe dans une telle tenue. Mais Agathe Auproux ne bascule jamais dans la vulgarité. Son joli minois suffit-il à donner l’impression qu’elle soit aussi sage qu’une image ?

Agathe Auproux compte de nombreux fans abonnés à son compte Instagram. Ils sont une armée de 843 000 personnes et ce chiffre est à la hausse. C’est à l’unanimité que la jeune femme fait valider son look d’automne. Et les commentaires pour connaître les adresses de ses achats pour une telle tenue sont légions. Agathe Auproux dévoile donc que ses bottes hautes et compensées arrivent de chez Mango. Pour le reste, ce sont des compliments à la pelle pour la beauté et l’élégance de la jeune femme. En effet, Agathe Auproux parvient à faire accepter à ses fans que l’été est derrière eux sans pour autant le regretter. L’automne aussi peut être chaud si on en croit les tenues de la star.