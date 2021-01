Agathe Auproux dans une tenue Incroyable, elle est prête à affronter la neige

Comme à son habitude, Agathe Auproux ravit ses fans. Une fois de plus, la belle brune a véritablement mis le feu sur Instagram. Car depuis de nombreuses années maintenant, chacune de ses publications est un véritable petit événement sur la toile. Cette fois-ci, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a choisi une tenue tout à fait raccord avec les températures hivernales. Le temps de se montrer sur les plages ou au soleil est pour l’instant révolu. Dès lors, la jeune femme adopte un look de circonstance. LD People vous explique tout.

Agathe Auproux : parée face aux rigueurs de l’hiver

Un climat polaire

Rien ne semble pouvoir véritablement arrêter Agathe Auproux. Ni le froid, ni la neige ne l’empêcheront de partager ses meilleurs moments avec ses fans. La journaliste et chroniqueuse publie donc une story à l’attention de son immense communauté. En effet, Agathe Auproux peut compter sur près de 850 000 followers toujours très attentifs à la moindre de ses sorties sur la toile. Car malgré son départ de TPMP, elle reste l’une des personnalités françaises les plus suivies sur le web.

Dès lors, toutes les occasions sont bonnes pour ravir ceux qui la suivent. Aujourd’hui, Agathe Auproux a ainsi décidé de s’intéresser à la météo. En effet, la capitale française est aujourd’hui sous la neige. Agathe Auproux a donc souhaité immortaliser l’événement. Mais pour elle, il n’est pas question de rester cloîtrée chez elle. Malgré le climat peu propice aux sorties, elle a décidé de s’offrir une petite balade dans Paris sous les flocons. LD People revient sur la dernière publication de la star des médias.

Un look totalement adapté

Agathe Auproux est devenue une figure incontournable des réseaux sociaux. Ainsi, elle n’hésite pas à s’afficher dans les tenues les plus diverses. Certains lui ont même parfois reproché d’en montrer un peu trop. Pourtant, avec la belle brune, il n’est jamais question de vulgarité. Elle arrive toujours à souffler le chaud et le froid, sans jamais dépasser les limites ! Mais cette fois-ci, le cliché est tout à fait différent. Il n’est pas question ici de suggestion. Agathe Auproux a effectivement pris les devants. Paris est sous la neige et elle a donc adopté une tenue de rigueur. La jeune femme porte donc un chapeau, une grosse écharpe et un manteau assez chaud pour résister aux températures hivernales.

Agathe Auproux en profite également pour faire son marché et acheter quelques fruits et légumes. Fidèle à son humour, elle explique simplement qu’au moins elle aura des ” tomates fraîches “. Pour Agathe Auproux, la neige ne semble donc pas être un problème. Au contraire, elle semble prendre beaucoup de satisfaction à déambuler dans les rues de la capitale sous les giboulées hivernales. Et une fois de plus, sa communauté semble ravie. Il ne lui aura pas fallu très longtemps avant de recevoir comme à chaque fois un grand nombre de commentaires positifs. Ainsi, Agathe Auproux a une fois de plus pu compter sur le soutien de ses nombreux fans. C’est d’ailleurs pour elle une habitude ! Puisque la moindre photo publiée par la star d’Instagram est systématiquement un véritable succès…