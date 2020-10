Agathe Auproux tombe le haut, on voit tout, pour le plus grand bonheur de ses fans !

Agathe Auproux, la célèbre chroniqueuse de Balance ton post, met ses fans en émoi sur Instagram. Comme toujours , ses abonnés répondent présents pour couvrir la jeune femme d’attention à chacun de ses posts. Sur le réseau social, Agathe Auproux est la reine de l’image. Avec ses 839 000 abonnés ce sont autant de personnes susceptibles de perdre la tête en admirant la jeune femme. Surtout lorsqu’elle décide de faire tomber le haut. Attention les yeux, Agathe Auproux n’a pas fini de faire parler d’elle.

Agathe Auproux se dévoile en gardant une part de mystère

Bien dans sa peau, Agathe Auproux sait proposer des clichés qui vont plaire à ses fans. Son métier est un métier d’image et elle maîtrise son sujet. À la télévision comme sur Instagram, la jeune femme captive son audience. En revanche les fans de la journaliste, spécialiste des médias, ne sont pas tous captivés par sa culture ou ses connaissances. Ils sont bien plus nombreux à apprécier la plastique de la belle et à devenir fous lorsqu’elle laisse apparaître plus d’elle que d’accoutumée.

En effet, quelques photos d’Agathe Auproux sont de véritables clichés incontournables de la plateforme. Il s’agit de ceux dans lesquels la chroniqueuse de Balance ton post ne porte pas de hauts. Sa veste cache alors seulement ce que la censure ne permet pas de montrer. Laissant ses abonnés se prêter au jeux de l’imagination. Découvrez donc des images qui mettent en avant la sublime Agathe Auproux et voyez si vous êtes capables d’y rester indifférents.

La fameuse photo de la rentrée des classes 2019 d’Agathe Auproux vaut le détour. Elle était alors chroniqueuse chez TPMP. Ses fans ont explosé le score de likes pour signifier leur engouement. Et ce n’était pas que la traduction de leur joie de la retrouver à la télévision. En effet, ce n’était pas la seule fois où Agathe Auproux oubliait, volontairement, de portait un t-shirt sous sa veste. Et à nouveau, les fans de la journaliste étaient au rendez-vous pour la couvrir de compliments.

Les fans de la jeune femme sont épatés

Voir cette publication sur Instagram moi au réveil en toute simplicité Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 21 Mars 2019 à 2 :37 PDT

Nous étions cette fois-ci au mois de mars de l’année dernière. Certes cette année était moins glamour à cause de la pandémie. Mais Agathe Auproux a su se renouveler pour surprendre ses fans. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à suivre la star de C8. Sur Instagram ou à la télévision, Agathe Auproux est effectivement une personnalité incontournable. Et il n’est pas simple de lui résister car en plus de sa beauté flagrante, la journaliste est une personne cultivée, sincère, créative et qui n’a pas froid aux yeux. De quoi faire succomber tous ceux qui croisent sa route.