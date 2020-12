Agathe Auproux TPMP: montre enfin son amoureux et en dit plus (photos)

Agathe Auproux partage une image furtive de son amoureux sur son compte Instagram. Alors que depuis des mois il est clair que son cœur est pris, elle daigne enfin en montrer un peu plus à ses abonnés. LDPeople n’a pas manqué l’évènement pour le rapporter à ses lecteurs. En effet, la chose est bien trop rare pour passer à côté ! La belle fascine les internautes et vous allez voir que beaucoup étaient ravis de l’apercevoir. Pour ne pas non plus faire tourner autour de lui ses partages Instagram, Agathe Auproux a profité d’un sondage amusant. Tous les détails dans la suite de cet article !

Agathe Auproux dévoile une photo de son amoureux sur Instagram

Agathe Auproux est une éditorialiste pour Balance ton post, sur C8. Elle a longtemps fait partie de l’équipe de Cyril Hanouna sur TPMP et après plusieurs mois d’absence, ses fans étaient heureux de la retrouver à l’antenne. Journaliste de formation et spécialisée dans la communication et les médias, la jeune femme est épanouie professionnellement. Et sur les réseaux sociaux, elle trône sur une large communauté de fans. Ce sont 840 000 abonnés qui suivent les aventures Instagram de la belle. Agathe Auproux partage des paysages, des blagues mais aussi des interviews plus sérieuses. Comme lorsqu’elle interrogeait Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Elle met aussi ses tenues quotidiennes à l’honneur et ses fans s’inspirent de ses looks fantastiques.

Bref, Agathe Auproux est une jeune femme qui est belle, intelligente et proche de ses fans. Que demander de plus ? Peut-être un peu plus de détails sur sa vie sentimentale. En effet, la jeune femme garde précieusement ses informations pour elle. Bien qu’elle ait révélé avoir trouver l’amour et espérer qu’il dure toujours, ses fans n’avaient pas encore eu la chance de rencontrer son prince charmant. Mais c’est chose faite, ou presque, depuis sa story Instagram du 24 décembre dernier. Car elle entreprend de faire un sondage amusant pour divertir ses fans. Et parmi les images et les questions d’Agathe Auproux, s’en glisse une sur son petit-ami.

La vie privée de la star est un secret bien gardé

Agathe Auproux ne sait que trop que ses fans s’interrogent sur sa vie privée. LDPeople tente toujours de vous dénicher les derniers potins sur le sujet. Et c’est donc délibérément qu’elle la préserve des curieux. Mais pour le réveillon de Noël, elle a donc fait une exception. Le sondage élaboré par la chroniqueuse de Balance ton post demande d’abord aux internautes de réagir à la photo d’n bonhomme de neige. Les abonnés peuvent choisir de répondre qu’il fait peur ou qu’il est mignon. C’est un 50/50 très précis qui s’affiche alors. Ensuite, elle poste une image de son amoureux en demandant si il est BG ou BG BG. Pas de doutes, si le choix est de dire si ce jeune homme est “beau gosse” ou “doublement beau gosse”, c’est qu’Agathe Auproux le trouve particulièrement à son goût et il était hors de question que ses abonnés la contredisent.

Le petit-ami d’Agathe Auproux obtient 57% de suffrage pour le “doublement beau gosse”. De quoi faire plaisir à la jeune femme qui ose enfin le montrer à ses fans. Peut-être que nous pourrons espérer en voir davantage à présent qu’il a été accepté par les abonnés ?