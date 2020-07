Agathe Auproux TPMP petite chemise ouverte et en dévoile de trop, les fans Kiff

Agathe Auproux enchaîne les buzz grâce aux publications de son compte Instagram. Malgré elle, elle affole la toile à chacune de ses apparitions. Et cette fois, c’est un placement de produit pour Monoprix qui la met sur le devant de la scène. Agathe Auproux se prépare à réaliser des nems et nous présente tous les ingrédients nécessaires à cette réalisation. Découvrez ce cliché qui fait le tour de la toile et pourquoi Agathe Auproux suscite autant de réactions.

Agathe Auproux, le confinement change son image sur Instagram mais les fans adhèrent

Agathe Auproux est une ancienne chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna. Journaliste de formation, elle quitte les Inrocks pour rejoindre Touche Pas à Mon Poste pendant quelques temps. Aujourd’hui véritable influenceuse, elle vente les marques contre rémunération. Son compte Instagram propose donc parfois des photos qui ont pour objectif de nous convaincre d’acheter des produits ou de nous intéresser à une marque précise.

La cuisine est au programme de confinement d’Agathe Auproux

C’est avec Monoprix qu’Agathe Auproux fait un partenariat rémunéré dernièrement. La photo fait le tour de la toile. La jeune femme pose au naturel et vêtue d’une chemise en jean mal boutonnée. Elle est détendue et souriante, bref les fans ont tous envie de pouvoir faire la cuisine avec Agathe Auproux. D’ailleurs, elle n’a pas manqué de laisser la recette de ses nems dans une story enregistrée sur son compte Instagram. Avec sa maman qui est d’origine vietnamienne, Agathe Auproux réussit parfaitement cette recette asiatique.

Monoprix peut être heureux de ce partenariat

Tout en remerciant Monoprix de l’aider pour effectuer sa fameuse recette, Agathe Auproux en profite pour venter les mérites du magasin. Selon elle, les conditions sanitaires présentes chez les magasins Monoprix sont exemplaires. Elle invite alors ses abonnées à choisir cette enseigne si ils ont des courses à faire. Masques, gels, plaques de plexiglas et désinfection régulière, tout y est. Une publicité qui devrait faire du bien à l’enseigne après les déboires du début de confinement. Les magasins ont eu du mal à s’adapter aux mesures d’hygiène car ils ont du le faire rapidement, sans fermer leurs portes. Considérés comme des commerces de première nécessité, les magasins alimentaires sont aujourd’hui les lieux les plus fréquentés en France.

Changement de cap à cause du confinement pour l’influenceuse

Pour Agathe Auproux aussi c’est un changement d’accepter de faire ce genre de promotions pour des produits alimentaires. En effet, Agathe Auproux a plutôt l’habitude de mettre son image au service de produits beaucoup plus glamour. Le confinement l’oblige donc à s’adapter. Car les parfums et les sacs à main ne sont en effet pas des produits de premières nécessités. Et c’est bien dommage finalement car Agathe Auproux savait exceller dans cet art.

Et la belle Agathe Auproux a du aussi revoir son décor pour ses photos. En confinement, le choix est vite fait. Elle ne peut plus sortir prendre la pause devant des monuments. Les seuls décors à sa disposition se résume à son chez elle. Salon, cuisine, chambre ou jardin, et on recommence. Pas évident pour une professionnelle des réseaux sociaux de rester originale dans de telles conditions. Mais Agathe Auproux ne manque pas d’imagination.

Les souvenirs au secours de la routine en confinement

Pour éviter de se retrouver piéger entre quatre murs à chacune de ses photos, elle replonge dans ses souvenirs. Rappelant que les bonnes choses prennent du temps, elle partage des photos de vacances. Tout en étant confortablement chez elle, Agathe Auproux permet à ses fans de s’évader avec elle.

Car, qui en rêverait pas de pouvoir se retrouver dans cette superbe piscine ? C’est donc des petites attentons quotidiennes dont fait preuve la star des réseaux sociaux. Agathe Auproux continue à exercer son métier avec passion confinement ou pas. Et la belle n’oublie pas que ses fans lui permettent de faire ce qu’elle aime dans la vie. Alors, soucieuse de garder un lien fort avec eux, elle les fait rêver parfois mais surtout elle se rend présente. Agathe ne cesse de proposer des activités à ces fans en cette période difficile. Cuisine, dictée ou open mic, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est très engagée dans sa mission. Et elle ne risque pas de s’arrêter, car ses fans sont de plus en plus surprenants. L’Instagram d’Agathe Auproux est aussi une éloge de ses fans.