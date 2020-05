Agathe Auproux TPMP: sort de sa douche et poste les photos en ligne !

Agathe Auproux ferait tout pour ses abonnés. Les réseaux sociaux sont son lien avec le monde extérieur. Et depuis le début du confinement, Agathe Auproux fait tout pour divertir ses fans. L’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste ne manque pas d’imagination pour innover. Et cette fois, elle fait le buzz sur Instagram grâce à une série de photos qu’elle poste en sortant tout juste de sa douche. Découvrez les photos de la belle Agathe Auproux, qui s’apprête toujours pour ses fans.

Agathe Auproux est magnifique même tout juste sortie de sa douche

Agathe Auproux ne cesse d’innover en proposant des photos inédites et des activités spéciales à ses abonnés. Des dictées, des chansons, des soirées « micro ouvert », des recettes de cuisine et surtout des photos d’elles. Les fans de la jeune femme sont gâtés par autant d’attentions. Il se réjouissent d’ailleurs en masse sous chacune de ses publications. La barre des likes explose et les commentaires sont légions. Les compliments pleuvent sous la moindre intervention d’Agathe Auproux sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que la journaliste joue toujours la carte de la sincérité. Avec ses fans, elle ne prend pas de gants mais fait tout son possible pour les divertir. Elle est donc encore plus proche d’eux qu’ils ne pouvaient l’espérer. Très franche et honnête, Agathe Auproux ne se prend pas la tête. Sauf peut-être pour choisir ses tenues qu’elle veut innovante. Comme elle le dit elle-même en description de sa dernière publication, elle ne se prépare que pour Instagram depuis le début du confinement.

Des photos qui suscitent une réaction unanime des fans

Découvrez donc les photos d’Agathe Auproux qui sort de sa douche, plus resplendissante que jamais dans une petite robe. Et surtout les cheveux encore mouillés par la douche qu’elle vient de prendre.

Agathe Auproux fait donc découvrir à ses fans une toute nouvelle tenue. Une petite robe d’été qui lui va à ravir. Et les fans ne tarissent pas d’éloges pour le lui faire savoir. Tous les commentaires lui signifient qu’elle est très belle et qu’elle embellit le confinement de ses fans. Il sont tous très heureux de pouvoir découvrir le résultat des essayages d’Agathe Auproux. Les mesures de confinement n’empêchent donc pas la belle journaliste de surprendre ses fans. Elle a toujours de quoi les épater et provoque de nombreuses réactions à chacune de ses publications. Les fans d’Agathe Auproux sont toujours là pour elle, confinement ou pas et elle le leur rend bien. L’objectif et de faire preuve de solidarité. Se serrer les coudes dans cette période si particulière qui pourrait mettre à mal le moral de tout un chacun.

En postant des photos d’elle en sortant de sa douche, Agathe Auproux fait partie du quotidien de ses fans. Et la douche reste un moment privé. Une façon de plus de sous-entendre qu’ils font partie de sa vie.

Le confinement impacte la vie d’Agathe Auproux

Même loin de son Paris et de ses placements de produits habituels, la jeune femme semble avoir trouver un rythme de croisière pour son feed Instagram. Elle réalise même des placements de produits adaptés au confinement. Par exemple, Agathe Auproux a dernièrement venter les mérites de Monoprix. Sous prétexte de réaliser sa fameuse recette de nems, Agathe Auproux signe un partenariat avec la marque de produits alimentaires. Une chance que la chaîne de magasins n’aurait certainement pas eu si le confinement n’avait pas contraint Agathe Auproux à s’adapter.

Mais le changement n’effraie pas Agathe Auproux qui est une véritable battante

Une preuve que la journaliste sait toujours retomber sur ses pattes. Elle est une battante et nous l’a appris il y a bien longtemps déjà. La jeune femme a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet. Un livre autobiographique dans lequel elle raconte son combat contre le cancer. Agathe Auproux ne se laisse déstabiliser par rien nie personne, elle mène sa vie comme elle l’entend et n’hésite pas à envoyer balader les internautes qui la critique sans la connaître. Experte des médias, Agathe Auproux sait gérer sa notoriété en ligne. Et loin d’en faire un business sans âme, elle sait parfaitement s’adapter aux changements. Si le confinement a fortement chamboulé les habitudes de la jeune femme, elle est tout de même très à l’aise. Plus proche que jamais de ses abonnés, elle leur offre des divertissements inventifs.

De plus, ils sont toujours fait pour mettre en valeur les capacités et les compétences de ses fans. Les abonnés d’Agathe Auproux peuvent donc se sentir fiers d’eux grâce à elle. Et c’est un sentiment qui se fait rare pour certains depuis le confinement. L’éloignement forcé et l’absence de rapports aux autres peuvent conduire certaines personnes à perdre énormément d’estime pour eux-mêmes. Un phénomène connu mais difficile à combattre. La seule solution est de faire des activités à court terme et d’atteindre des objectifs. C’est une façon pour chacun de se sentir fier de lui et donc de continuer à garder le moral.