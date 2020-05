Agathe Auproux TPMP: ventre à l’air elle prend le soleil et fait baver ses fans

Agathe Auproux est incontournable sur les réseaux sociaux. Surtout sur Instagram où elle fait le buzz dès qu’elle poste un photo. Sur la dernière photo qu’elle partage avec ses abonnés, elle prend le soleil sur une terrasse. En crop top et souriante, elle fait forcément parler ses fans. Les compliments pleuvent sur Agathe Auproux et elle l’a bien cherché.

Agathe Auproux, journaliste, chroniqueuse et influenceuse mais aussi auteure

Révélée au grand public depuis ses interventions dans Touche Pas à Mon Poste et dans Balance ton post sur C8, Agathe Auproux est depuis une influenceuse qui monte. Et la belle Agathe Auproux ne se contente pas de ses revenus affiliés aux marques pour métier. Elle pourrait s’en contenter mais la journaliste écrit également des livres. Son premier ouvrage s’intitule Tout va bien et il est sorti l’année dernière. Il rencontre un franc succès. Confiante pour la suite grâce à sa communauté de fans, Agathe Auproux se lance pour son deuxième livre. Celui-ci est actuellement en cours d’écriture.

Et en effet la communauté de fans d’Agathe Auproux est très présente. Les abonnés de l’ancienne chroniqueuse de C8 ne manquent pas une occasion de complimenter la star. Ni même de lui venir en aide ou de lui demander du soutien. Car la relation qu’entretien Agathe Auproux avec ses fans est basée sur la confiance et la réciprocité. Ensemble ils s’encouragent dans leurs projets respectifs. Comme pendant le confinement lorsqu’Agathe Auproux leur offre la possibilité de révéler leurs talents pour le chant et la musique. Heureuse de découvrir les talents de ses fans, elle ne cache pas non plus qu’elle les aime et les admire. Des sentiments que les fans d’Agathe Auproux lui rendent bien.

Voir cette publication sur Instagram Je vous aime toujours autant ça bouge pas Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 30 Avril 2020 à 2 :12 PDT

Une communauté de fans fidèles suit Agathe Auproux

Agathe Auproux n’avait pas été de celles qui désertent les réseaux sociaux pendant le confinement. Lors de cette période compliquée qui court du 17 mars au 11 mai, les fans ont pu compter sur elle et vice-versa. Elle a pourtant du se réinventer tous les jours pour proposer à sa communauté du contenu original.

Maintenant que le confinement est terminé, Agathe peut revenir à ses habitudes. Elle peut de nouveau arborer de nouveaux looks dans des décors de rêve. Terminé les jogging et les placements de produits pour Monoprix. Elle prend de nouveau le soleil sur une terrasse au bord de la mer et peut s’apprêter pour l’occasion. Les fans d’Agathe peuvent donc la découvrir portant un petit haut qui laisse apparaître son ventre et son dos. De quoi les faire parler en masse sur internet.

Malgré le confinement, Agathe Auproux garde sa taille de guêpe. Et les compliments des fans ne se font pas attendre. Mais il faut dire aussi que certains commentaires ne sont pas très élogieux. En effet, certains en ont marre de la voir profiter de l’extérieur alors que la pandémie est toujours d’actualité. Pour beaucoup, la fin des mesures de confinement riment avec le retour de la liberté. Et pour d’autres, elle est synonyme de danger. Car le virus n’a pas disparu du territoire malgré le déconfinement. Les risques restent grands également pour une deuxième vague de contagion. Agathe Auproux reçoit alors des commentaires de fans exaspérés par ses sorties.

Des fans d’Agathe Auproux se désolidarisent, ils n’en peuvent plus de sa légèreté apparente

Agathe Auproux ne se laisse pas démonter par quelques méchants commentaires. Elle fait ce qu’elle aime et continue de vivre comme elle l’entend. Après tout, les photos qu’elle partage sur la toile n’engagent qu’elle et nous ne pouvons pas savoir comment elle gère les risques liés à la pandémie. Mais s’en est trop pour certains de ses fans qui commentent qu’ils se désabonne, déçus de constater qu’Agathe Auproux reprend le cours de sa vie. Ils ont l’impression que la crise sanitaire ne la touche pas et pire encore, qu’elle s’en moque. Alors que plus de 30 000 décès sont survenus en France, beaucoup de familles sont en deuil. Il y a donc fort à parier que certains des fans d’Agathe Auproux aient eux aussi perdus des êtres chers. Cela expliquerait leur réaction face à ses clichés empreints de désinvolture.

Quoi qu’il en soit, Agathe Auproux ne prend pas le temps de répondre ou de s’expliquer. Elle a beaucoup à faire avec la rédaction de son deuxième ouvrage. Certains commentaires lui souhaitent d’ailleurs bon courage dans cette nouvelle entreprise. Même si elle a perdu quelques abonnés en route, Agathe Auproux sait que sa recette fonctionne. Et elle ne manquera pas d’en gagner d’autres au fil des semaines. Elle reste combative et déterminée comme toujours, comme elle l’explique dans son premier livre. Agathe Auproux a bien failli perdre la vie, alors elle ne s’embarrasse pas avec les commentaires négatifs. Certains diront même qu’ils sont la rançon du succès. Une raison de plus pour elle de continuer comme elle l’entend finalement.

Agathe reste déterminée et concentrée

Jouer sur les codes dans les médias et les réseaux sociaux, c’est ce qu’à appris à faire Agathe Auproux dès rapidement. Diplômée en journalisme, elle est effectivement experte des médias. Elle sait parfaitement bien où elle met les pieds et comment gérer sa notoriété. Là où certains la trouvent légère, elle est en fait plus sérieuse que l’on ne peut l’imaginer. Sa vie professionnelle est certainement plus organisée que ses fans pourraient le penser. Tout l’art de la présence sur les réseaux sociaux est en effet de faire passer cela pour facile et accessible alors qu’en réalité il y a beaucoup de travail derrière. Même si certains fans ne supportent plus son attitude, elle a prouvé être une recette qui fonctionne. Il faudra donc plus que ça pour qu’Agathe Auproux se remette en question.