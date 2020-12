Agathe Auproux TPMP virée? Elle balance tout et fait des révélations fracassantes sur Cyril Hanouna!

Sur les réseaux sociaux, la belle chroniqueuse Agathe Auproux n’a pas hésité à balancer ce qu’elle pensait de Cyril Hanouna. La vedette de C8 n’est pas épargnée. LdPeople vous dit tout !

A la fin de l’année 2019, Agathe Auproux a vraiment surpris tout le monde en indiquant qu’elle allait quitter la chaîne C8. La belle jeune femme a notamment dit via une publication sur sa page Instagram qu’elle partait de la chaîne. « J’ai pris la décision de mettre fin à ma collaboration avec H2O, avec qui j’ai beaucoup aimé travailler ces 3 dernières saisons” précisait la jeune femme. La chroniqueuse, ancienne journaliste au magazine les “Inrockuptibles”, révèlait aussi vouloir vivre de nouvelles expériences.

Une jeune femme qui a traversé des épreuves

Un choix de changer d’univers qui pouvait aisément se comprendre pour la jeune femme qui avait traversé en 2019 un terrible cancer du système lymphatique, l’obligeant à effectuer six mois de chimiothérapie avant d’être en situation de rémission. “Comme vous le savez j’ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l’hôpital, et une fois guérie j’étais de retour sur les plateaux de télévision… En prenant enfin une période de réflexion, je sais que j’ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. Bonne fin de saison aux copains. Merci pour tout, et vivement la suite ! ” note-t-elle.

De nombreux projets pour Agathe Auproux

L’ex-chroniqueuse de « Touche Pas À Mon Poste ! » a profité de la période estivale pour réflechir à ses nombreux projets. « Cet été, je vais kiffer, avancer l’écriture de mon second livre, bosser sur Instagram (…), bien préparer la rentrée. À la rentrée, je reviens à la télé (…) Normalement vous allez être contents, j’espère en tout cas. Je communiquerai dessus le moment venu“, précisait-elle à ses fans sur sa page Instagram.

Elle est très reconnaissante à l’égard de Cyril Hanouna

Mais au final, la télé devait un peu manquer à celle qui a édité son premier ouvrage nommé “Tout va bien”. De plus, Agathe Auproux a signé un retour très médiatique dans le groupe en rejoignant à nouveau à la rentrée l’équipe de “Balance ton post” sur la chaîne C8. De quoi indiquer encore la nature de sa belle relation avec Cyril Hanouna. Et une fois encore, Agathe Auproux a enchaîné les compliments à l’égard de son chef qui l’a aidé dans sa terrible épreuve. Lors d’un jeu de questions-réponses, la belle brune de presque 30 ans a répondu à la question de savoir quel avait été sa plus belle rencontre à la télé. Et sa réponse fut nette… “Cyril. Hanouna bien sûr. Pas Lignac”. Hanouna est une personnalité très influente de la télévision. Il peut propulser la carrière d’un inconnu. Bien dit. Agathe Auproux est une influenceuse très cotée aujourd’hui et très suivie par des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Chaque post de la jeune femme est très commenté et likée.