Agathe Auproux très très mal: “elle n’a jamais ressenti ça de sa vie” ( révélations)

Toujours en contact avec ses followers, Agathe Auproux publie une story sur son compte Instagram, et elle avoue ne pas être au top de sa forme. Habituée à gratifier sa communauté par de splendides clichés, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste partage tous les détails de sa vie avec sa communauté. Très régulièrement, Agathe Auproux offre à ses fans des séries de photos ou des séquences vidéos pour illustrer son quotidien.

Mais dans cette dernière story, la jeune femme ne partageait pas avec sa communauté ses dernières tendances mode ou des souvenirs de vacances, mais nous parlait de son état de santé.

L’influenceuse aux 840 000 abonnés sur Instagram, avoue connaître d’énormes souffrances. Malgré cette annonce inquiétante, la jolie brune a rapidement rassuré ses fans. Cette fois-ci, il n’est pas question de maladie pour la chroniqueuse de Cyril Hanouna, ou d’une autre mauvaise nouvelle des médecins, mais simplement le résultat d’une activité intense qui lui tient à cœur.

Agathe Auproux

Après la maladie qui l’a touchée il y a quelques mois, Agathe Auproux semble bien décidée à prendre soin d’elle par tous les moyens. Et si son physique est souvent envié et flatté par ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, la jeune femme veut entretenir au mieux ses jolies formes.

Mais dans la vie, rien ne se fait sans effort, et paraître au top de sa forme demande de gros sacrifices. Il faut avouer que la belle brune ne se sentait plus du tout bien dans son corps. Quelques rondeurs superflues qui semblent la gêner. Bien que ses fans la complimentent très régulièrement sur sa beauté, Agathe Auproux a voulu prendre les choses en main. Quoi de mieux que le sport pour retrouver la ligne et une forme olympique ! Comme d’habitude, Agathe Auproux ne fait pas les choses à moitié. Les séances qu’elle s’impose auront déjà eu comme résultat de la faire souffrir jusqu’au plus profond de certains de ses muscles.

Comme elle l’explique dans sa dernière story Instagram, cette dernière séance avec sa coach de sport semble pour le moins avoir été intense : ” Info : mes jambes (mes cuisses en fait) sont hors d’état de marche. Je n’ai jamais ressenti ça de ma vie. Mdr ” explique-t-elle. Avant de rajouter ” Je peux à peine me déplacer. Mon corps tenait à te remercier de lui faire prendre conscience de ses muscles aussi profondément. Et il a hâte d’être en 2021 pour être ultra frais “ écrit Agathe Auproux. Un message qui avait pour but de remercier celle qui l’aide à opérer sa métamorphose physique. Une jeune femme prénommée Sarah qui s’occupe donc de la célébrité afin qu’elle retrouve toute son énergie et une ligne parfaite.

Très motivée, pour faire attention à elle, Agathe Auproux revient au-devant de l’actualité. Ce jeudi 3 septembre 2020, c’était d’ailleurs son grand retour sur C8 dans Balance ton post !. La jeune journaliste a donc rejoint son ami Cyril Hanouna dans l’une de ses célèbres émissions. Un retour qui était marqué par un débat sur les violences en France. L’occasion pour la jeune femme de revenir sur une désagréable anecdote qu’elle a vécue ces dernières semaines. “ Cet été, oui, je marchais tranquillement de la rue et un mec, après ils te reconnaissent de la télé, et ils te disent : ah, c’est toi, bon bah, tu me donnes ton numéro. Non non, je ne donne pas mon numéro. Et en plus, c’est pareil, c’est dans une rue passante et tu continues de marcher. Tu t’arrêtes pas, tu fais pas la discussion avec cette personne ” déclara-t-elle. ” Et ce qui m’a interpellé, c’est que pour la première fois, il y a eu un contact physique, ce qui n’était jamais arrivé avant, il m’attrape le bras pour que je me retourne, et il me dit : c’est bon, tu peux me donner ton numéro, tu te prends pour qui ? “.

Une aventure désagréable qui heureusement s’est terminée sans lourdes conséquences ” Je pense que j’ai eu de la chance, mais après toi, tu viens nous raconter qu’il y avait plein de gens autour et que ça n’a rien changé. Alors je m’étais dit que j’ai eu de la chance de ne pas avoir été seul avec ce mec-là ” expliquait-elle à Louane, qui elle aussi a vécu le même genre de mauvaises expériences. Un moment probablement très traumatisant pour la jeune femme qui, en plus de ses séances de sport intensives avec sa coach, se mettra peut-être bientôt au self-defense. Régulièrement victime de remarques sur le web, c’était pourtant la première fois qu’Agathe Auproux était interpellée de la sorte en pleine rue.

Mais concernant les critiques sur son physique, la belle brune commence à avoir l’habitude. Et si elle a décidé de se remettre sérieusement au sport, c’est bien pour elle-même, et non pas pour plaire aux autres. Pour celle qui s’est battue contre le cancer durant plusieurs mois, l’important, c’est de s’aimer soi-même, avant de plaire à autrui. Mais malgré les remarques parfois désagréables, ou plus récemment des gestes déplacés, la chroniqueuse garde le sourire, et sait faire la part des choses.

Il n’est pas question de mettre tout le monde dans le même panier. Elle peut également se consoler en pouvant compter sur un grand nombre de fans qui, en général, sont plutôt élogieux sur son physique et sur sa personnalité. Des commentaires dont les qualificatifs sont en général très flatteurs pour l’une des jeunes femmes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Des followers qui ne manquent pas de souligner son physique canon et sa beauté naturelle. Jolie, magnifique, sublime, resplendissante sont généralement les compliments que l’on peut retrouver dans les commentaires de ses photos.

Mais malgré toutes ces marques de sympathie, la belle brune paraît bien décidée à changer son apparence. Quelques kilos superflus, qu’elle aura peut-être pris en profitant pleinement de ces dernières vacances. Mais quelle que soit sa silhouette, ses fans l’adorent. Tous ses clichés, et tous ses styles sont suivis par les internautes, et souvent l’occasion d’une avalanche de compliments. Le plus important, c’est de se sentir bien avec soi-même.

Agathe Auproux a donc la volonté de se sentir bien et en harmonie avec son corps. Un programme qu’elle a mis en place avec sa coach, qui au vu de cette dernière publication, l’a poussée dans ses derniers retranchements.