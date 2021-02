Agathe Auproux, un nouveau projet vidéo en conseils de beauté? Elle se lance sur la toile

Malgré la crise sanitaire, Agathe Auproux reste très active. En effet, la belle brune vient de faire une grande annonce à ses fans. Depuis son passage dans Touche pas à mon poste, la jeune femme est devenue une véritable star. Notamment sur les réseaux sociaux, où elle se taille véritablement la part du lion. Mais aujourd’hui, la journaliste et influenceuse voit encore plus grand. Désormais, elle va devenir l’ambassadrice d’une grande marque active dans le monde de la beauté. LD People revient sur cette annonce qui crée déjà le buzz.

Agathe Auproux : la nouvelle égérie du géant de la cosmétique

Un parcours hallucinant

Agathe Auproux connaît une histoire hors du commun. La journaliste a effectivement réussi à se faire un nom ! Après avoir commencé sa vie professionnelle dans les médias, sa participation à TPMP aux côtés de Cyril Hanouna a fait d’elle une véritable star. Peu à peu, elle s’est forgée une immense communauté, très fidèle à chacun de ses postes. Dès lors, ils sont désormais plusieurs centaines de milliers à la suivre quotidiennement.

Bien évidemment, de grandes marques s’intéressent à ce véritable phénomène de société. Ainsi, les propositions pleuvent littéralement ! Par le passé, Agathe Auproux a déjà effectivement participé à de nombreuses collaborations commerciales. Mais aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape. Sur les réseaux sociaux, la petite brunette à lunettes créée l’événement. En effet, Agathe Auproux annonce sa nouvelle collaboration avec L’Oréal !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Un partenariat de longue date

Ce 9 février, Agathe Auproux publie donc une story pour informer ses fans. En effet, l’ancienne chroniqueuse de C8 officialise son partenariat avec l’Oréal et plus précisément avec sa division, La Roche-Posay. Fidèle à ses produits depuis de nombreuses années, Agathe Auproux se souvient également d’avoir été soutenue par l’enseigne lors de moments difficiles. » Je rejoins la famille L’Oréal en devenant égérie La Roche-Posay cette année. Marque que j’utilise depuis si longtemps. Elle m’a tant aidée pendant ma chimio et sauve encore ma peau aujourd’hui « . Mais la belle brune ne s’arrête pas là. Elle tient à se rappeler ainsi que cette histoire est très particulière. » Nous allons travailler ensemble pour vous proposer un contenu par mois. Du contenu utile, pédagogique en particulier pour les peaux les plus sensibles et fragilisées « . D’ailleurs, la collaboration a déjà commencé depuis quelques jours.

Ainsi, Agathe Auproux a entamé les tournages afin de réaliser quelques spots publicitaires. » On commence cette semaine les tournages avec La Roche-Posay. Je vais mener une série d’itw d’experts autour des soins les plus adaptés pour les peaux fragiles et mises à mal pendant des traitements « . Afin d’intéresser sa communauté, elle demande à ses followers de lui donner quelques idées pour le titre de cette série. Ce format court durant 10 minutes sera donc proposé sur son propre compte Instagram, mais également sur d’autres supports. Immédiatement, les réponses fusent. Finalement, le public vote pour le nom idéal. Pour l’instant, Agathe Auproux se monte encore très secrète sur le concept en lui-même et sur le résultat de son sondage. Mais au vu des premières réactions, on peut déjà lui prédire un joli succès dans cette nouvelle aventure. En tout cas, L’Oréal et sa division La Roche-Posay misent beaucoup sur l’aura de la star du web. !