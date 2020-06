Agathe Auproux: Une déclaration d’amour qui se passe très très mal pour elle, elle est sous le « choc »

Agathe Auproux, est surnommée par la presse people « bombe qui ose vraiment tout ». Et c’est le cas de le dire. Elle a de nouveau publié un cliché sur Instagram, cette fois ci pas pour mettre son physique avantageux en avant mais plutôt pour critiquer certains admirateurs trop insistants.

La jeune et jolie journaliste de 28 ans, déchaîne les passions les plus folles des internautes, sur la toile.

Dès qu’elle poste une photo sur les réseaux sociaux, elle fait baver plus d’un admirateur et comptabilise des milliers de like et de très nombreux commentaires mais ceux-ci ne tiennent pas toujours de l’éloge !

D’autres commentaires peuvent être qualifié de « harcèlement » au sens juridique.

Ce vendredi 26 juin, par exemple, l’ex chroniqueuse de Cyril Hanouna révélait le message qui peut à la fois être considéré comme désespéré et comme déplacé venant de l’un de ses fervents admirateurs le plus insistant.

« Je t’aime », lançait l’admirateur en question. Mais il n’a même pas hésité à relancer de manière plus insistante et affectueuse en espérant provoquer la flamme chez l’objet de son désir, il a alors enchaîné : « Je t’aime mon amour ».

Mais voyant que la jeune femme ne répondait pas, il s’est vite énervé et à conclu en balançant un message très agressif « Tu pourrais répondre connasse ? » a-t-il écrit vulgairement.

La jeune femme ne sait pas fait attendre pour répondre en postant une photo ou elle apparaît avec un ait blasé : « Toujours autant de schizophrénie dans mes DM. Hydratez-vous » a-t-elle lancée suggérant aux harceleurs de se calmer un peu.

Agathe Auproux s’est affichée il y a quelques jours aux côtés d’un charmant jeune homme, celui qui a certainement réussi à la séduire sérieusement.

Elle a posté quelques photos avec lui à Moncaco, sur les réseaux sociaux.

Elle a posté plusieurs clichés en parallèle de cette aventure monégasque.

En légende de sa photo Instagram, la belle brune a écrit : « Un dernier check avec la mer et ses couleurs inouïes, avant Paris » . Avec cette photo, elle a d’ailleurs récolté plus de 10 700 like en seulement une heure de la part de sa communauté.

Ses fans ne se sont d’ailleurs pas fait prier pour commenter ce cliché : en effet, même s’il ne s’agit pas d’un cliché de l’ex chroniqueuse de TPMP, les abonnés ont été totalement séduits.

Mais c’en terminé pour les clichés de paysages.