Agathe Auproux : une tenue idéale pour la rentrée “première de la classe” fait le buzz

Agathe Auproux achève ses vacances et retourne à Paris. Mais elle n’oublie pas de tenir au courant ses abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, la belle ne serait que peu de chose sans leur soutien sans faille. Alors, à la moindre occasion, elle partage un peu de son quotidien avec eux. Et ce qu’ils aiment par dessus c’est découvrir et commenter les deniers looks de la jeune femme. Agathe Auproux va leur proposer un look de rentrée qui va faire son effet. Vous allez pouvoir le découvrir dans cet article si vous avez manqué les dernières stories Instagram de la star.

Agathe Auproux reste au top pour ses fans

Agathe Auproux maîtrise les réseaux sociaux avec un naturel déconcertant. En effet, elle ne semble pas faire le moindre effort et pourtant, ce sont des heures de travail qui se cachent derrière une si grande notoriété sur internet. Elle se fait connaître dans Touche Pas à Mon Poste, en tant que chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna. Nous étions alors en 2017. Et l’année suivante, Agathe Auproux rejoignait Balance ton post pour une saison encore. Depuis, Agathe Auproux n’apparaît plus vraiment à la télévision. Mais elle a su y mettre à profit son expérience dans les médias et ses études de journalisme. De plus, elle gagne en confiance en elle et en expérience, tout autant qu’en notoriété. Car depuis ses apparitions télévisées, les fans d’Agathe Auproux ne la quittent plus.

Son succès ne tarit pas malgré les années qui passent

La jeune femme écrit un livre par la suite et c’est grâce aux réseaux sociaux qu’elle continue de conserver le lien avec ses fans. Aujourd’hui, ils savent qu’elle prépare un second ouvrage et qu’elle est une des vedettes à suivre pour avoir une longueur d’avance en matière de tendances vestimentaires. En effet, les looks d’Agathe Auproux sont toujours retentissants sur internet. Ses fans l’admirent et en fond une véritable égérie, quoi qu’elle porte. Par exemple, pour son retour à Paris, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste va prendre la pose dans une robe satinée aux motifs fleuris du plus bel effet. Ses fans vont faire de cette publication un véritable événement sur les réseaux sociaux. À force de mentions “j’aime” et de commentaires élogieux, Agathe Auproux ne saurait ignorer l’étendue de sa beauté.

En six jours, ce sont plus de 107 000 personnes qui réagissent à cette image. Mais Agathe Auproux n’est pas du genre à prendre la grosse tête. D’ailleurs, elle propose à ses fans de découvrir certains de ses looks en story sur Instagram.

La tenue de rentrée d’Agathe Auproux

En effet, elle ne partage pas des infos avec ses abonnés simplement pour gagner des likes sur les réseaux sociaux. Et pour la rentrée, elle opte pour une tenue très sage. Alors qu’elle pourrait oser l’extravagance et faire preuve d’audace sans étonner ses fans, le jeune femme sait rester elle-même et suivre ses envies. Des envies qui correspondent aux tendances de la mode du moment car Agathe Auproux devient une spécialiste en matière de vêtements.

Une chemise blanche au col mao est une paire de jeans bleus foncés, voilà une tenue très classique qu’Agathe Auproux présente à ses fans. Et d’après le petit texte qu’elle ajoute en haut de sa photo, il s’agit de la tenue parfaite pour “la première de la classe”. En effet, le look si sérieux de la belle sera idéal pour la rentrée. Classe et élégante, Agathe Auproux pourra passe inaperçue toute en affichant une ligne superbe et en faisant preuve de goût. Pour les personnes en manque d’inspiration qui souhaite faire une rentrée discrète mais avec classe, voilà donc le look à adopter.

Les looks de la jeune femme fascinent toujours ses followers

Les fans d’Agathe Auproux ont bien compris que tous les looks et toutes les tendances sont éblouissants lorsque la jeune femme les porte. En effet, il semble bien qu’Agathe Auproux puisse tout se permettre en matière de mode. Des looks décontractés aux looks les plus guindés, elle est capable de mettre en valeur ce qu’elle porte avec beaucoup de style. La beauté naturelle d’Agathe Auproux vient toujours illuminer ses tenues et faire fondre le cœur de ses fans. En robe, en jeans ou en survêtement de sport, Agathe Auproux peut passer du coq à l’âne. Les abonnés de la jeune femme sont habitués à le découvrir sous un nouveau jour à chaque fois.

C’est pour cette raison qu’elle pourrait se montrer davantage audacieuse. Mais elle ne se fie pas aux jugements des autres pour faire ses choix. Malgré les changements de style et de looks, Agathe Auproux ne porte que ce qui lui tape à l’œil. Cela peut varier dans les gammes et dans les genres mais c’est toujours ravissant sur elle. Ainsi, ses fans ne sont pas à l’abris de la retrouver dans ses survêtements à présent qu’elle a présenté sa tenue de rentrée très chic. Mais quoi qu’elle choisisse de porter, elle pourra compter sur ses fans pour la couvrir de compliments.

Beauté, look et humour

Voir cette publication sur Instagram Un matin comme les autres Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 17 Juin 2020 à 1 :52 PDT

Car les abonnés d’Agathe Auproux sont fidèles à la jeune femme quoi qu’elle décide de porter. Ils trouvent que tout lui va à ravir et ils saluent toujours ses choix. Parfois, ils leur arrive de rire de ses poses ou de ses accessoires. Mais ils sont bien loin de se moquer d’elle car Agathe Auproux rie avec eux. Comme la fois où elle partageait une photo d’elle dans une robe charmante mais qu’elle avait une casserole en fonte à la main. En effet, l’humour est également un des atouts de la jeune femme qui fait que ses fans sont très attachés à elle.