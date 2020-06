Agathe Auproux va revenir à la télévision, elle nous dévoile tout et quelle émission !

Dans une story diffusée sur son compte Instagram, Agathe Auproux a balancé une information qui a ravi ses nombreux fans. La jeune femme va faire son retour à la télévision.

Le 17 juin dernier, la pétillante brune Agathe Auproux a étonné ses milliers d’admirateurs en postant une story sur le réseau social Instagram. Dans ce post, elle indique qu’elle va faire son grand Come-Back sur le petit écran à la partir de la rentrée de septembre. Une annonce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, tant la popularité de la jeune femme est importante. Sur son compte Instagram la jeune femme compte des milliers de fans.

Agathe Auproux: Un retour au mois de septembre

Après une longue période d’absence liée à son cancer et à son projet d’ouvrage intitulé « Tout va bien », Agathe Auproux a retrouvé la forme et apparaît plus combative et motivée pour les mois à venir. La télévision est une vitrine pour de nombreuses personnes et l’ex-chroniqueuse du programme présenté par Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste sur C8, souhaite revenir à la télévision au plus grand bonheur de ses admirateurs. La jeune femme possède une vraie fraicheur et un dynamisme appréciable.

Ver esta publicación en Instagram J’ai Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy dans la tête depuis 24h Una publicación compartida de Agathe Auproux (@agatheauproux) el 13 Jun, 2020 a las 9:04 PDT

Un retour très attendu

Personne n’a oublié la présence d’Agathe Auproux dans l’émission TPMP, ses fans l’attendent et espèrent la retrouver le plus vite possible. La jeune femme fait le buzz à la télévision, comme sur les réseaux sociaux. Un vrai phénomène. Le retour de la journaliste était espéré par des milliers de personnes qui suivent chaque fait et geste de la pétillante jeune femme. Pour communiquer la nouvelle, Agathe Auproux a choisi réseau social de prédilection : Instagram. Elle sait que c’est le meilleur moyen de faire le Buzz.

Des échanges nombreux avec sa communauté de fans

Agathe Auproux aime garder un lien fort avec ses femmes, surtout pendant la période de confinement. Elle a notamment réalisé plusieurs sessions de questions et réponses avec ses followers sur Instagram. Ces moments interactifs sont très intéressants à regarder. Agathe Auproux est toujours très spontanée. Ses fans peuvent l’interroger sur des sujets très variés. Mais, ses admirateurs la questionnent souvent sur la télévision. « Que vas-tu faire durant l’été et quels sont tes différents projets ? », « On te revoit quand, à la télé ? », « Reviens dans TPMP tu es formidable ! » ou encore « Reviens à la télé ! ». On ressent vraiment l’impatience de ses groupies.

Agathe Auproux lâche le morceau

Agathe Auproux ne veut pas faire attendre plus longtemps ses fans. La pétillante journaliste sera de retour à la rentrée de septembre dans la petite lucarne. « Vous êtes les premiers au courant, juste après ma famille et mes amis. Normalement, vous allez être satisfaits. Je communiquerai sur le sujet en temps voulu. Surprise ! ». Cette nouvelle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et il devrait y avoir du changement de la grille de rentrée. On est impatient.