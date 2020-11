Agathe Auproux va se marier? Elle a trouvé “l’amour de sa vie”! On vous dit tout!

Agathe Auproux a fait une grande annonce à travers une promotion pour les jeans de la marque Diesel sur son compte Instagram. En effet, elle a profité de l’occasion pour déclarer sa flamme à son amoureux ! Mais aussi et surtout pour dévoiler à ses abonnés que son cœur s’enflamme pour un certain individu. En revanche, Agathe Auproux ne partage par encore le nom ou une image de l’être aimé. Malgré tout, la chroniqueuse de Balance ton post affirme qu’elle a trouvé le bon, celui qu’elle rêve d’épouser ! De quoi réjouir la majorité des fans de la jeune femme. L’autre partie aura besoin de temps pour se faire à l’idée que celle qu’ils considèrent comme la femme idéale à trouver le bonheur. Découvrez cette folle annonce d’Agathe Auproux sur les réseaux sociaux.

Agathe Auproux est amoureuse

Agathe Auproux est une vedette d’Instagram qui est très proche de sa communauté de fans. Elle est présente au quotidien et partage beaucoup de choses en ligne. Cependant, elle n’a jamais fait d’écart concernant sa vie amoureuse. Toujours très discrète à ce sujet, Agathe Auproux sait pertinemment que de faire connaître son couple pourrait compliquer les choses. Ainsi, il est effectivement sage de patienter et de s’assurer que le couple en question soit solide et stable face à la notoriété. Ce qui semble être le cas, ou en tout cas en cours, car Agathe Auproux avoue enfin avoir trouvé l’amour. Et cela faisait quelques mois que les fans de la starlette avait de sérieux soupçons à ce sujet. À travers quelques publication pendant et à la sortie du premier confinement, les fans d’Agathe Auproux étaient persuadés qu’elle entretenait une idylle à l’abris des regards. Etait-ce alors réellement le cas ?

Une publication qui met en lumière du positif en 2020

Agathe Auproux annonce avoir trouvé l’amour mais ne donne pas davantage de détails. La date de leur rencontre ainsi que l’identité de son cher et tendre restent encore un mystère. En revanche, il est cette fois-ci officialisé par Agathe Auproux en personne qu’elle est en couple ! De plus, cela ne semble pas être n’importe quelle histoire d’amour. La chroniqueuse de Balance ton post est en effet certaine d’avoir trouvé l’homme parfait pour elle. En présentant la collection de jeans Diesel que l’on peut faire graver, elle détaille à quel point elle est accrochée à son compagnon. Elle va même jusqu’à souhaiter l’épouser et affirmer l’aimer pour la vie entière.

“Les gars, j’ai trouvé l’amour. En 2020 purée, j’ai rencontré l’amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu’il me demande en mariage 🤣) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi.”

Et comme à son habitude, Agathe Auproux n’oublie pas souhaiter le meilleur à ses fans. Qu’eux aussi ils chérissent ou rencontrent l’amour, le vrai. Puisque 2020 n’est pas une année très réjouissante en bonne nouvelle, en voici une qui équilibre la balance.