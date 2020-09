Agathe Auproux : victime de harcèlement, elle dit tout dans “en plein direct”

Agathe Auproux faisait récemment découvrir à ses fans sa tenue de la rentrée. Mais nous ne savions pas encore que cette tenue était celle qu’elle choisissait pour reprendre le chemin des plateaux de télévision. En effet, Agathe Auproux revient dans Balance ton post parmi les équipes d chroniqueurs et d’intervenants. Ses fans sont ravis ! Sauf qu’ils vont déchanter en apprenant que leur star favorite a elle aussi été victime de harcèlement en pleine rue. La jeune femme partage son expérience afin de souligner la fréquence de ces actes isolés que subissent les femmes au quotidien. Ce jour-là dans balance ton post, C8 invite une jeune femme qui s’est faite rouée de coups après avoir refusé les avances d’un homme dans la rue.

Agathe Auproux fait sa rentrée sur C8

Luane est une jeune femme pleine de courage. Car malgré les coups, elle se rend à visage découvert sur un plateau de télévision pour raconter son histoire. Dans Balance ton post, elle partage le récit glaçant de son agression. Elle raconte également que les coups portés étaient si violents qu’elle a du subir une opération délicate. En effet, l’os qui soutient l’un de ses deux yeux a été fracturé sous ls coups de son agresseurs. Luana explique que si elle a reçu des coups de la part d’un inconnu c’est que cet inconnu n’a pas apprécié qu’elle refuse de lui donner son numéro de téléphone. Des faits sidérants et affligeants. Et pour ajouter au poids de sa déclaration, Agathe Auproux tient à ajouter quelque chose. En effet, cela arrive à toutes les femmes beaucoup plus souvent que l’on oserait le croire.

Alors, Agathe Auproux raconte qu’un homme l’a harcelée dans la rue très récemment. Et qu’elle estime avoir eu de la chance qu’il n’ait pas été violent envers elle. Cela pour la même histoire, celle de refuser les avances d’un inconnu. Aussi aberrant que cela puisse paraître, les femmes font tous les jours les frais de comportements déplacés à leurs égards.

L’histoire de Luane fait écho à celles de toutes les femmes

Dans la rue, dans les transports en commun, rien de l’espace publique n’est vraiment rassurant pour une femme qui se déplace seule. Et trop souvent, des gestes s’ajoutent aux mots déplacés. Faisant des femmes les proies d’agressions en tout genre d’une violence inouïe.

Agathe Auproux se sent forcément concernée par ce que vient de vivre Luana. Comme toutes les femmes qui entendent son histoire, elle est partagée entre la peur et l’indignation. Aussi, en racontant des anecdotes personnelles de ce genre, les victimes d’agressions permettent à la société d’ouvrir les yeux sur des faits trop longtemps banalisés. Agathe Auproux se joint finalement à un débat qui explose depuis le phénomène Me Too et qui vise à changer la société. Les agresseurs ne doivent plus se sentir capables d’agir de la sorte impunément. les victimes prennent la parole et lèvent donc le voile sur des pratiques quotidiennes alarmantes.

Agathe Auproux n’a rien perdu de son franc parlé

Agathe Auproux semble prête à retrousser ses manches pour faire entendre ce problème d’envergure. Et avec elle, Rokhaya Diallo était elle aussi présente pour se faire entendre. Malheureusement, il est beaucoup plus rare de rencontrer des femmes qui n’ont jamais été confrontées aux violences que l’inverse. Agathe Auproux raconte donc son anecdote pour le faire savoir. De même que Rokhaya Diallo, elles appuient sur le courage de Luane de venir à la télévision pour raconter son histoire.

Agathe Auproux est consciente depuis longtemps de ce phénomène d’insécurité vécu par les femmes. À vrai dire, aucune femme ne peut l’ignorer. Et il est malheureux de se trouver chanceuse de pouvoir éviter les coups lorsque ce genre de situation se présente.

Balance ton post met en lumière des affaires terribles afin d’informer les téléspectateurs de la gravité de la situation

Après Luane et Agathe Auproux, c’est alors à Rokhaya Diallo de raconter son anecdote terrifiante. Elle aussi, contrairement à Luane, a pu éviter les coups de son agresseur. En revanche elle a été contrainte de se réfugier dans une boutique, incapable de poursuivre ses déplacements en toute liberté.

“Un homme a menacé de m’agresser et j’ai dû me réfugier dans une boutique, j’ai eu peur (…) Mais je ne veux pas céder à ça, je ne veux pas que la rue ne m’appartienne plus parce qu’un homme a décidé que je devais lui donner mon numéro”, explique @RokhayaDiallo #BalanceTonPost pic.twitter.com/RIdeYl7vX3 — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) September 3, 2020

Avec son témoignage, Luane a pu recevoir le soutien en direct d’Agathe Auproux et de Rokhaya Diallo. Balance ton post a mis en lumière des faits de société qui ne devraient plus se produire. Les femmes devraient pouvoir se sentir libre et en sécurité dans l’espace publique.

Une émission mouvementée donc pour le retour d’Agathe Auproux sur C8. En effet, la jeune femme est prête à retrousser ses manches et à traiter de l’actualité. Les débats auxquels participera Agathe Auproux risquent d’être plus enflammés les uns que ls autres. Mais les fans d’Agathe Auproux savent qu’elle ne manque pas de caractère. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense est d défendre ses idées. C’est aussi pour cette raison qu’Agathe Auproux est tant appréciée par ses fans. Luane peut être fière d’avoir osé parler de son agression à la télévision. Tout comme elle n’a pas à avoir honte d’avoir su dire “non” à un inconnu dans la rue. Les femmes victimes d’agressions n’ont plus honte aujourd’hui de parler et cela pourrait bien faire changer la société pour le meilleur.