Ail : Pour quelle raison cet aliment extraordinaire est idéal en période de Covid !

L’ail n’est pas franchement l’aliment le plus facile pour les relations sociales. Mais il faut voir le bon côté des choses. Peut-être que pour une fois, le port du masque obligatoire a un avantage ! Découvrez tous les bienfaits de cette plante potagère sur l’organisme.

Depuis des siècles, la légende veut que l’ail serve à repousser les vampires. Pas étonnant, vu l’haleine repoussante que donne cet ingrédient. Pourtant, l’ail est un super aliment. Ses vertus sur l’organisme sont plus nombreuses que vous le pensez ! En cette période de pandémie de Covid-19, il semble tout indiqué d’en consommer plus que d’habitude. Au sein de la rédaction de LDpeople, on met un poing d’honneur à rester en bonne santé. Alors, on vous dit pourquoi il faut manger de l’ail sans modération !

Mieux vaut prévenir que guérir !

Par les temps qui courent, mieux vaut être en forme. Pour protéger son organisme et avoir de bonnes défenses naturelles, vous pouvez vous tourner vers l’ail les yeux fermés. En effet, depuis des siècles, on utilise l’ail pour ses bienfaits sur la santé.

Par exemple, pendant la deuxième guerre mondiale, certains surnommaient l’ail « la pénicilline Russe ». En effet, à cette époque, les médecins manquaient cruellement d’antibiotiques. Faute de mieux, ils se sont donc tournés vers l’ail pour ses vertus anti-bactériennes.

L’ail est gorgé à forte dose d’allicine. Ce composé soufré permet de ralentir les infections. De façon plus générale, l’allicine permet de renforcer le système immunitaire. C’est pourquoi mieux vaut en consommer régulièrement en ce moment. Vous pouvez choisir d’en mettre directement dans vos plats ou alors d’opter pour des compléments alimentaires.

Mais l’ail cache encore de nombreux avantages. Toujours grâce à l’allicine, il peut faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. Cela permet d’éviter certaines maladies cardio-vasculaire.

Outre l’allicine, on trouve également dans l’ail beaucoup de magnésium, de calcium et de potassium. Pas mal, non ?

Adieu les ballonnements

Et ce n’est pas tout. Cette plante potagère regorge d’acides phénoliques qui nettoient le système digestif. Vous pouvez enfin dire adieu aux ballonnements. En plus, ces acides phénoliques prennent soin de votre flore intestinale et soignent certains problèmes de digestion.

Véritable allié minceur

Riche en fructosanes et en potassium, l’ail va aussi stimuler le métabolisme.Il contribue à la fois à procurer un sentiment de satiété et à éliminer les toxines. Si vous envisagez d’entamer une cure détox, n’oubliez pas d’inclure l’ail dans votre régime !

Faire peau neuve

Enfin, grâce à ses propriétés antibactériennes et antiseptiques, l’ail protège efficacement la peau. On dit même qu’autrefois, on utilisait des gousses d’ail contre les boutons d’acné ! On les appliquait ainsi directement sur la peau ! Par ailleurs, l’ail aide à lutter contre le vieillissement cutané grâce à sa teneur en flavonoïdes. Ce sont en effet des polyphénols, des molécules très réputées pour leurs vertus antioxydantes.

A défaut de nous avoir conquis avec une saveur exquise, ce super aliment a vraiment plus d’un tour dans sa gousse. On est conquis !