Aïssam Medhem (Un si grand soleil) arrive prochainement sur TF1 ! Avec ce nouveau projet!

Aïssam Medhem est un jeune acteur de talent, bien connu des fans de la série de France 2, Un si grand soleil. Depuis son apparition dans la sérié, il s’est fait repéré et invité à participer à d’autres projets. C’est un événement qui devient assez banal pour les acteurs de Un si grand soleil. En effet, Aïssam Medhem n’est pas le premier à qui la chance sourit de la sorte. Mais que les fans de la série se rassurent, LDpeople ne vous annonce pas pour autant son départ du show. Il manage ses tournages à Montpellier et un autre qui vient donc de commencer à Paris. Ce nouveau projet ne sera pas bien long de plus. Car il s’agit d’un téléfilm et non pas d’un rôle dans une série.

Aïssam Medhem dans un nouveau projet pour TF1

Aïssam Medhem a tout juste 25 ans et voit sa carrière prendre une tournure avantageuse. Pas de doutes, nous n’avons pas fini d’entendre parler du prodige. Le magazine Télé-Loisirs ainsi que le service Allociné s’intéressent au jeune homme. Il a d’abord été vu au cinéma pour son rôle de Nabil dans le film Balthazar avec Thomer Sisley. Film sorti en octobre 2020. Puis 20 jours plus tard, il apparaît dans Un si grand soleil dans le rôle d’Akim Alami. Un rôle régulier qui lui offre donc une belle visibilité en tant qu’acteur. D’après sa fiche métier, Aïssam Medhem a commencé au théâtre dans une pièce de David Bobée en 2016, intitulée Fées. Et il intégrait le casting de cette pièce à l’issue de sa formation au conservatoire. Un joli palmarès donc pour ce jeune acteur prometteur.

Et ce n’est pas tout ! Puisque Télé-Loisirs nous apprend qu’Aïssam Medhem sera aussi présent dans un téléfilm actuellement en tournage. Un téléfilm qui promet d’avoir une grande exposition car il s’agit ni plus ni moins d’un téléfilm de Noël. La future fiction s’intitule Noël à tous les étages. Le tournage a démarré le 22 février et se poursuivra jusqu’au 19 mars, dans la capitale. Une réalisation de Gilles Paquet-Brenner qui signera ici son neuvième long-métrage. Ce réalisateur a commencé en 1998 par des courts-métrages. Dans ses premières réalisations, il dirige Marion Cotillard ou encore Patrick Bruel. Il signe notamment la comédie policière Gomez et Tavarez qui faisait un sacré record d’entrées au cinéma.

Une opportunité qui va lui ouvrir des portes

Aïssam Medhem est donc entre des mains expertes pour ce téléfilm de Noël. L’histoire se porte sur la période de Noël et sur différents personnages qui sont tous voisins dans un immeuble. Chacun vit l’évènement à sa façon. Certains exaltés et d’autres plutôt déprimés. En effet, Noël est souvent une période qui nous impose de faire un bilan de vie. Mais dans ce téléfilm, c’est ensemble que ces voisins vont vivre un Noël très particulier. Et parmi eux, le talent d’Aïssam Medhem va briller !

Les fans d’Un si grand soleil vont pouvoir découvrir l’interprète d’Akim sous un nouveau jour. Tout en restant certains qu’il ne claque pas la porte au show de France 2. En effet, certains acteurs qui ont démarré dans la série se sont envolés vers d’autres horizons. Mais ce n’est pas au programme pour Aïssam Medhem pour le moment. L’amoureux de Lucille entame tout juste une nouvelle intrigue. Le jeune homme vient en effet de se reconvertir dans la police tandis que d’autres sont sous les verrous. C’est plutôt le couple de Sam et de Eliott qui bat de l’ailes à cause de cela. Alicia est en état d’arrêt et le public se demande bien comment elle va pouvoir se sortir d’affaire.

Ne ratez pas la suite des aventures d’Aïssam Medhem dans Un si grand soleil

Pour découvrir Aïssam Medhem dans son prochain rôle, il faudra certainement attendre la fin de cette année. La période de Noël sera effectivement propice à mettre le public dans l’ambiance pour la découverte de ce nouveau téléfilm. En attendant, nous pourrons donc continuer de suivre les aventures d’Aïssam Medhem grâce à son rôle dans Un si grand soleil. Mais restons attentifs, de nouvelles surprises et opportunités pourraient frapper à la porte de ce jeune acteur de talent plus souvent à présent. LDpeople vous tiendra informé de la suite avec joie. En effet, ce n’est pas tous les jours que nous avons le bonheur de découvrir un acteur avec autant de belles promesses dans sa carrière.