Alain Chabat : Louise, sa fille, s'affiche sans aucuns vêtements, et dévoile être enceinte !

Alain Chabat le savait peut-être un peu avant les followers de sa fille. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il va être grand-père ! Dans quatre petits mois, sa fille cadette, Louise, mettra au monde un joli bébé. Et pour l’annonce au monde entier, la fille d’Alain Chabat publie une photo d’elle sans vêtements. Les mains savamment positionnées, elle ne laisse tien apparaître que la censure d’Instagram réprouverait. Il faut bien admettre que cette photo est magnifique. Aussi émouvante qu’éblouissante. Découvrez donc l’image de Louise et de son ventre rond, en tenue d’Eve.

Louise, la fille d’Alain Chabat, est enceinte

Alain Chabat n’est pas présent sur les réseaux sociaux. Mais si il l’était, il aurait certainement exprimé sa joie et son émotion dans les commentaires de la photo de sa fille. Louise est rayonnante et ses courbes ne laissent pas de doute au fait qu’elle attende un enfant. Ce qui reste surprenant néanmoins c’est que l’annonce de Louise, faite il y a deux jours sur Instagram, parle du cinquième mois de grossesse. En effet, la fille d’Alain Chabat avait décidé de garder le secret. Un secret qu’elle décrit comme le plus beau de sa vie. L’arrivée du bout de chou est donc prévue pour le mois de février.

Louise est épanouie et détendue

Alain Chabat est le père de trois enfants. Max, Louise et Lucie. Ils sont tous grands et sont nés à quelques années d’intervalles. Ils sont respectivement nés en 1986, 1988 et 1993. Louise est donc dans l’année de ses 32 ans pour sa première grossesse. Alain Chabat a peut-être déjà d’autre petits-enfants ? Mais ce sera le premier que sa fille Louise mettra au monde. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne la stresse pas. En effet, la jeune femme explique qu’elle accouchera dans quatre mois et que rien n’est encore prêt pour accueillir son bébé. Louise n’a pas non plus commencé à se renseigner pour les maternités, les cours de préparation à l’accouchement ou le reste. La fille cadette d’Alain Chabat est aussi détendue que possible et elle prend les choses comme elles viennent.

Même si la fille d’Alain Chabat et son amoureux n’ont pas encore de logement fixe ou d’emplois fixes, ils ne partent pas défaitistes. S’installer à Marseille est un événement, tout autant que l’arrivée de leur premier bébé. Louise demande à ses abonnés des conseils et leur fait la liste de tout ce qu’ils n’ont pas encore prévu. La fille d’Alain Chabat impressionne beaucoup de ses abonnés par sa détente. En effet, beaucoup de futures mamans seraient anxieuses dans sa situation. Mais Louise à l’habitude de vivre avec des incertitudes et elle fait, comme elle le dit, la différence entre ce qui dépend d’elle et ce qui n’en dépend pas. Ainsi, elle s’inquiète beaucoup moins que la plupart des gens. Car nous avons tendance à nous en faire aussi pour ce que nous ne pouvons pas contrôler.