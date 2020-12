Alain Delon au plus mal! Désorienté pendant un duplex, il ne reconnaît pas Pascal Praud

Ce mardi 22 décembre, Alain Delon a été invité pour discuter de la disparition de la mort de Claude Brasseur dans L’heure des pros sur CNews. Les rédacteurs de LD People vous en disent plus sur ce moment étonnant.

L’acteur désorienté n’a en revanche pas reconnu Pascal Praud, son interlocuteur, ce qui inquiète quant à sa santé.

Les français sont totalement choqués par la mort de Claude Brasseur, qui est très difficile à intégrer pour les français.

Son fils Alexandre et sa femme Michèle et meme ses amis du cinéma sont très triste de cette malheureuse nouvelle.

Brigitte Fossey, Mylène Demongeot, Mathilde Seigner… ils sont nombreux à avoir pu donner la réplique à Claude Brasseur sur grand écran.

Et le monstre du cinéma, Alain Delon, est aussi sorti de son silence pour lui rendre un bel hommage.

Ces derniers mois pourtant, il était plutôt discret, mais l’ex de Van Breemen a choisi CNews et l’émission de Pascal Praud pour témoigner.

Il a témoigné de son chagrin suite à la mort de l’acteur de 84 ans, pour qui il éprouvait une tendresse infinie.

“On avait le même âge, j’ai connu son père et on a tourné plusieurs films ensemble. On se voyait souvent. On a débuté ensemble, c’est un bon copain. Ça me fait de la peine”, regrette le papa d’Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Mais le Guépard à perdu ses moyens tout en s’entretenant par duplex avec l’animateur de 56 ans.

Alain Delon ne semblait pas au meilleur de sa forme, et sa voix tremblait fortement.

On ne comprenait visiblement pas les propos du héros de La Piscine, puisque lors de l’entretien, Pascal Praud a plusieurs fois dû lui demander de se répéter ses mots.

Puis la star ne l’a pas du tout reconnu , alors qu’ils échangeaient depuis déjà de longues minutes.

»Mais, puis-je vous demander une chose ? Ce n’est pas Pascal qui me parle ?“, a-t-il en effet lancé à la surprise générale. Malaise sur le plateau donc : »Si, si Alain Delon… C’est moi si j’ose dire qui vous parle. Mais peut-être que la liaison n’est pas formidable…“, a alors répondu le journaliste de 56 ans, très gêné.

Ce qui laisse penser qu’Alain Delon a encore de grosses séquelles de. Son AVC de l’été dernier, qui a visiblement affecté sa mémoire.

La séquence interroge d’autant plus sur l’état de santé de la star.