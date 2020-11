Alain Delon au plus mal “pas au top”: des nouvelles peu rassurantes de son ami proche!

Le metteur en scène Jean-Luc Moreau était invité sur le plateau de l’émission l’Instant Deluxe, diffusée sur Non Stop People, ce jeudi 26 novembre.

Il a aussi, durant son passage, pu donner des nouvelles d’Alain Delon, Victime d’un AVC il y a quelques mois.

Les fans du célèbre comédien ont eu très peur, en effet, l’été 2019, dans la nuit 10 au 11 juin,Alain Delon avait été admis d’urgence à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine après un AVC.

Le monstre sacré du septième art, avait vu son état se stabiliser, et pourtant avait ensuite été victime d’une hémorragie cérébrale, qui avait failli être fatale.

L’ex-mari de Rosalie Van Breemen avait eu un grave accident cérébral qui l’avait contraint à être placé en soins intensifs à la Pitié-Salpêtrière, après avoir été opéré en urgence.

Depuis, e Guépard reprend des forces en Suisse. Sa fille Anouchka prend bien soin au pays des montres et du chocolat, car elle y réside.

Et ce 25 novembre, Anouchka vient d’ailleurs d’entrer dans le clan des trentenaires et au lendemain de son 30e anniversaire, elle a partagé plusieurs images de ses festivités en famille, entourée de son compagnon Julien Dereims et de leur petit garçon né en février dernier, dont le prénom est toujours un mystère. Elle a ainsi remercié tous ceux qui ont pensé à elle pour son anniversaire et pour célébrer la vie.

Alain-Fabien Delon, son fils, interrogé à son sujet sur les ondes de RTL, avait de son côté, affirmé, qu’il n’y avait pas de raison de s’inquiéter.

“Il va très bien. J’ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n’allait pas très bien, mais non, c’est faux, s’était-il même étonné. Il s’améliore, il marche. C’est un homme d’un certain âge, on ne va pas se mentir.”

Mais tous les proches de l’acteur de 85 ans ne voient pas les choses de la même manière.

ALAIN DELON DANS UN ÉTAT CRITIQUE SELON CERTAINS

Jordan de Luxe recevait Jean-Luc Moreau sur le plateau de son émission l’Instant Deluxe, diffusée sur Non Stop People, Ce jeudi 26 novembre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Ancien juré de l’émission On ne demande qu’à en rire – animée par Laurent Ruquier sur France 2 Jean-Luc Moreau est surtout connu pour ses talents de metteur en scène.

Dans sa pièce Une journée ordinaire, il avait proposé un rôle à Alain Delon, en 2011.

Depuis, les deux hommes sont restés proches. L’animateur de 31 ans Jordan Deluxe s’est donc permis de lui demander des nouvelles du mythiques acteur de La Piscine, entre autres.

“Il va”, lui a alors simplement répondu son interlocuteur, avant de préciser : “Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas médecin et je ne suis pas auprès de lui. Je peux juste vous dire qu’il va. Il n’est pas au top. Il ne va pas monter sur scène demain.”

Ses fans espèrent qu’il pourra tout de même se rétablir et remonter bientôt sur scène.