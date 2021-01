Alain Delon en compagnie de son ex-femme, les internautes adorent et c’est le buzz

Alain Delon apparaît sur un cliché qui va faire sourire ses fans de la première heure. L’image est superbe, en noir et blanc et très actuelle. Pourtant, il y pose en compagnie de sa première épouse. Francine Canovas, connue au cinéma et dans la presse sous le nom de Nathalie Delon.C’est leur fils, Anthony Delon qui partage ce cliché de ses parents sur son compte Instagram. Fier de les avoir près de lui et satisfait qu’ils soient toujours proches l’un de l’autre. LDPeople vous invite à apprécier cette photo qui vaut le détour !

Alain Delon et sa première épouse posent avec le sourire

Anthony Delon est le fils aîné de l’acteur. Mais sa mère avait déjà une petite fille lorsqu’elle épouse Alain Delon. Le mariage durera à peine plus que cinq ans. Et les dernières années de cette union se passent dans des résidences séparées. Anthony naît tout juste un mois après le mariage de ses parents. Alain Delon rencontre Francine Canovas juste après son idylle avec la célèbre actrice Romy Schneider. Ces derniers s’étaient pourtant fiancés et se sont fréquentés pendant cinq ans. Alain Delon était pour le moins imprévisible en amour. Comme dans son métier, c’est la passion qui l’anime et qui le dirige.

Francine Canovas, la mère d’Anthony Delon, fait ses premiers pas au cinéma en 1967. Elle prend alors le nom de Nathalie Delon. Nathalie et Alain Delon tournent ensemble dans Le samouraï de Jean-Pierre Melville. Un film qui reste encore aujourd’hui un très grand classique. Anthony Delon n’a que trois ans ou pas encore. Et il ne se rappelle donc peut-être pas avoir vécu avec son père. En effet, c’est en 1967 aussi que Nathalie et Alain Delon n’habitent plus sous le même toit. Ils divorcent ensuite en 1969. Et Alain Delon se retrouve dans les bras de la fabuleuse Mireille Darc, pendant 15 ans.

Le fils des comédiens se réjouit de passer du temps avec eux

Anthony Delon, le fils aîné de l’acteur, pourrait avoir des rancœurs envers on père. Mais comme il le confie au magazine Le Figaro, en 2018, ile ne se préoccupe pas de la vie de son père et ce dernier ne se préoccupe pas de la sienne. En revanche, LDPeople tient à souligner que cela n’enlève rien au lien fort qu’il entretienne, souvent au-delà des mots. Entre son père et sa mère, c’est peut-être une histoire similaire dans le sens où malgré l’absence et la distance, l’amour reste. En effet, en partageant la photo d’Alain Delon en compagnie de son ex-femme, Anthony Delon écrit en légende et en majuscule “amour indéfectible”. “53 ans plus tard”, les parents d’Anthony Delon peuvent prendre un café ensemble et passer un agréable moment.

Les fans de la première heure auront certainement des flashs souvenirs de ces deux acteurs dans Le samouraï. Dans les commentaires de la publication, il est clair que les abonnés d’Anthony Delon sont ravis de voir Nathalie et Alain Delon réunis. Et surtout, de constater que le mythique acteur se porte bien. À 85 ans et en pleine pandémie, sa santé est toujours un sujet sensible.