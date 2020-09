Alain Delon et son fils illégitime: nouveau rebondissement dans l’affaire

Alain Delon: Dans sa dernière édition, “Le Journal du Dimanche” a révélé ce 6 septembre 2020 que le tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré “incompétent” pour juger le lien de filiation entre Alain Delon et Ari Boulogne. En effet, le lieu de résidence de l’acteur n’est pas dans le Loiret, mais du côté de la Suisse.

Une rebondissement de taille

Après avoir été assigné en juillet 2019 par Ari qui souhaitait une reconnaissance de paternité, Alain Delon a obtenu une première victoire puisque que le tribunal judiciaire d’Orléans s’est finalement déclaré “incompétent”. Dan son ordonnance, le juge “déclare la juridiction française territorialement incompétente et renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir“. Il apparaît très clairement qu’Alain Delon possède sa résidence principale se trouve du côté des Hélvetes : “Il est parfaitement établi que si Monsieur Delon est propriétaire d’une résidence dans le Loiret, son principal établissement se trouve en Suisse, à Genève“.

Le juge explique que l’acteur réside sur le territoire suisse “depuis fin 1984 selon l’administration suisse” et est citoyen suisse depuis 1999. Le tribunal rappelle que Alain Delon vote et se fait soigner en Suisse et que du coup il y avait un faisceau de présomptions suffisant pour dire que l’acteur a son domicile principal du côté de Genève : “Il y trouve le centre de ses intérêts et son principal établissement et ce depuis plusieurs années“. Selon l’avocat d’Ari, Michel-Guillaume Fleury, tout cela n’est qu’une manœuvre “dilatoire” destinée à gagner du temps.

Mauvaise nouvelle pour Ari Boulogne

Une bien triste nouvelle pour Ari Boulogne qui souhaitait retrouver son lien de filiation pour ses deux enfants, “qui ne devraient pas être privés de leur lien de filiation”, comme l’a confié son avocat, Maître Fleury. Mais rien y fait, Alain Delon n’a jamais reconnu la paternité d’Ari Boulogne, fils de la chanteuse du Velvet Underground, avec qui il a eu une brève liaison dans les années 1960 et ce n’est pas certain qu’il le fera un jour.

Ari Boulogne a notamment raconté une anecdote lorsqu’il voyait Alain Delon encore : “Alain Delon, une main sur le volant, l’autre me tapotant l’épaule, me tient ce discours : «T’es mon pote, toi, t’es mon pote ». Mais je vais te dire un truc, tu n’as pas mes yeux, tu n’as pas mes cheveux. Tu n’es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n’ai couché avec ta mère qu’une seule fois”. Mais à défaut d’un père, il aura un beau-père présent et aimant. En effet, le jeune homme a été adopté à la fin des années 70 par Paul Boulogne, le beau-père d’Alain Delon.