Alain Delon: sa fille, Anouchka, s’affiche en tenue courte pour dénoncer les violences faites aux femmes

Alain Delon, ce monstre sacré du cinéma français, a une fille qui est engagée sur les débats de société. En effet, Anouchka est la fille unique de l’acteur, qui a par ailleurs deux fils (reconnus tout au moins). Elle fait d’ailleurs d’Alain Delon un papi en février 2020 en accouchant de son premier enfant. Actrice, auteure et jeune femme engagée, la fille d’Alain Delon ne pouvait se taire concernant les critiques faites encore et toujours sur les tenues des femmes. Car les femmes ne sont toujours pas libre de porter ce qu’elles veulent et sont encore culpabilisées des agressions qu’elles pourraient subir. Pourtant, nous sommes dans un pays démocratique qui lutte pour l’égalité des hommes et des femmes. Mais visiblement, l’égalité a des limites. Or, ces limites sont devenues intolérables pour bon nombre de personnes engagées dans cette lutte. C’est le cas de la fille d’Alain Delon.

Alain Delon peut être fier de l’engagement de sa fille

Anouchka Delon va pousser un “coupe de gueule” comme rarement elle s’est permise de le faire. Car elle souhaite faire changer les choses. Ou du moins ne pas rester immobile et en silence pendant que les femmes souffrent encore de leurs droits. Alors, la fille d’Alain Delon va partager une photo dans laquelle elle est sublime. Allongée dans son canapé, portant une robe moulante à paillette, courte et légèrement transparente, elle va mettre les choses au clair. En effet, la fille d’Alain Delon prend la pose de la sorte et elle sait que cela va lui attirer des critiques malvenues. Mais justement, c’est à ces personnes d’avoir honte et pas à elle. En effet, elle va expliquer que sa tenue n’est pas une invitation ni une incitation. Qu’aucune femme ou jeune fille ne devrait avoir à justifier de ce qu’elle choisit de porter.

Jamais une agression ne saurait être justifié par la tenue de la personne agressée. Ni même par son attitude. Les violences sont condamnables mais pas ce qui les cause car cela serait purement arbitraire.

Un message puisant

L’égalité entre les hommes et les femmes est une lutte quotidienne

Les femmes s’habillent finalement de la même façon que les hommes. Dans le sens où chacun choisit ses vêtements pour s’y sentir bien, à l’aise, beau et confiant. Les femmes autant que les hommes bien que les vêtements ne soient pas les mêmes. Et il est temps d’arrêter de vouloir contrôler les femmes et leurs corps. Elles sont libres et personne ne devrait leur dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire lorsqu’il s’agir de leurs propres images. La fille d’Alain Delon s’attaque donc à une histoire qui dure depuis trop longtemps. Mais cette histoire refait surface avec la rentrée des classes. Car des jeunes filles ont été congédiées afin qu’elles retournent chez elles pour se changer. Elles devaient porter des tenues plus “normales”.

Sauf que c’est totalement inadmissible. En effet, demander aux jeunes filles de se changer c’est dire aux jeunes garçons que c’est tout à fait normal de se faire déconcentré par des vêtements. Mais c’est surtout préciser aux jeunes filles que leurs heures de cours valent moins que celles des garçons. C’est insister sur le fait que leurs corps peuvent être vus comme des objets et que cela est toléré par les plus hautes instances. La fille d’Alain Delon refuse de vivre dans un tel monde. Et elle élève alors la voix pour dire que s’en est trop. Elle rappelle également que le féminisme n’est pas un combat des femmes contre l’oppression simplement. Le féminisme c’est le combat des hommes et des femmes pour l’égalité des hommes et des femmes. En effet, pour Anouchka Delon, ce combat doit se mener sur tous les fronts.

La fille d’Alain Delon œuvre pour de meilleurs lendemains

Voir cette publication sur Instagram The best daddy… @juliendereims ❤️ #love @le_stresa Une publication partagée par Anouchka Delon (@anouchkadelon) le 19 Juin 2020 à 10 :17 PDT

Les internautes réagissent de façon extrêmement positive à ce message. Anouchka Delon est suivie par des milliers de personnes. Certains sont ses fans et d’autres sont les fans de son père, Afin Delon. Quoi qu’il en soit, son message de lutte et d’ouverture a conquis tout le monde. Les internautes sont fiers de pourvoir compter sur le fille d’Alain Delon dans ce combat pour l’égalité. De plus, elle vient de devenir maman d’un petit garçon. Et cela est prometteur concernant son éducation. Car ce sont nos enfants qui changeront le monde mais nous devons les y aider en leur permettant de développer leurs esprits critiques.

Les mentalités évoluent et les luttes sont davantage entendues. La fille d’Alain Delon sait pertinemment que sa notoriété pourra servir la cause. Et c’est superbe qu’elle décide de s’en servir pour participer à la libération de la parole et du corps des femmes. Les vedettes sont de plus en plus nombreuses à prendre part aux débats et l’opinion publique évolue, lentement mais sûrement, vers une plus grande affirmation des libertés pour tous.