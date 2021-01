Alain Delon : Son ex Rosali en tutu, dit adieu à 2020 avec une danse insolite et folle!

Personne ne dira le contraire, 2020 a été une année difficile. Pour Alain Delon, cela a été encore plus dur à cause de son état de santé qui n’a cessé de se détériorer. Et même si ses proches ont tentés de donner de ses nouvelles régulièrement, les fans de l’acteur restent à l’affût des derniers buzz le concernant. On s’attendait d’ailleurs à ce qu’il fasse une petite apparition pour cette fin d’année…Mais c’est un autre membre du clan qui fait jaser la toile !

En effet, Rosalie Van Breemen a publié une vidéo assez surprenante sur son compte Instagram le 31 décembre dernier. Même s’il restait encore quelques heures avant de passer à la nouvelle année, l’ancienne compagne d’Alain Delon a tenu à faire un adieu original à 2020 ! Une séquence qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire le buzz auprès de ses fans qui l’ont visionnés en grand nombre.

Une année pas totalement mauvaise !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie van Breemen (@rosalievanbreemen)

Pour le clan d’Alain Delon, le bilan de l’année 2020 balance. En effet, certains aspects des derniers mois ont été particulièrement difficiles. C’est notamment le cas lorsqu’on parle de l’état du géant du cinéma. L’AVC dont il a été victime en 2019 a laissé quelques séquelles contre lesquels il tente encore de se rétablir. De son côté, Rosalie Van Breemen a de quoi se réjouir !

Même si la pandémie a rendu l’année difficile, l’ancien mannequin a connu quelques moments de joie avec sa famille. Elle peut notamment être fière d’être grand-mère avec l’arrivée de la fille d’Anouchka. Quant à Alain-Fabien Delon, il est devenu l’égérie d’une grande marque textile l’été dernier. Des réussites qui ont apportés un peu de baume au cœur à Rosalie Van Breemen comme à Alain Delon.

Alain Delon : son ex fait des adieux originaux à 2020 !

Malgré les années, l’ancienne compagne d’Alain Delon n’a pas perdu de son humour. La dernière séquence publiée sur le compte de Rosalie Van Breemen en est la preuve ! Si tout le monde a tenu à faire des adieux solennels à 2020, elle a décidé de faire les siens d’une manière plus joyeuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie van Breemen (@rosalievanbreemen)

Rosalie Van Breeman a toujours su briller pour sa communauté. Et une fois de plus, elle fait fort en adoptant un look insolite pour sa dernière publication. En effet, l’ancienne compagne d’Alain Delon s’est mise en justaucorps à tutu noir pour mettre en valeur sa silhouette. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est toujours aussi bien entretenue !

Une tenue de circonstance pour dévoiler ses talents à l’occasion du réveillon de fin d’année. Elle use d’ailleurs de ses petits mouvements de danse classique pour faire passer un message dont on se souviendra : « Bye Bye 2020 !!! Tu peux embrasser mon tu sais quoi… !!! ». L’ex d’Alain Delon souhaite donc une meilleure année à ses fans avec plus de progrès « comme sa petite danse » !