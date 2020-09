Alain Delon, son fils, Alain-Fabien hospitalisé, les nouvelles ne sont pas rassurantes du tout !

Alain Delon est l’un des plus grands acteurs du cinéma français. À 84 ans, il a derrière lui une carrière immense et ses fans se comptent par centaines de milliers. Victime d’un AVC l’année dernière, l’acteur prend soin de lui et récupère de jours en jours. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien prennent soin de lui autant que cela leur est possible avec leurs emplois du temps chargés. Mais alors qu’Alain Delon va de mieux en mieux, c’est son fils Alain-Fabien qui est au plus mal. En effet, il est conduit à l’hôpital le mercredi 2 septembre. Le fils d’Alain Delon est inquiet pour sa santé, c’est ce qu’il affirme sur les réseaux sociaux. Tous les détails dans la suite de cet article.

Alain Delon voit le dernier de ses fils entrer en urgence à l’hôpital

Alain Delon a trois enfants est peut-être même quatre. Cela reste à prouver mais l’acteur pourrait en effet être le père du fils de Nico, la chanteuse. C’est en tout cas ce qu’elle affirmait et ce que Christian Aaron Boulogne croit. Il a d’ailleurs été élevé par la mère d’Alain Delon et son compagnon qui l’adopte en 1977. Mais l’acteur ne reconnaît pas cette paternité, encore aujourd’hui. Pour lui, ses enfants ce sont Anthony, Anouchka et Alain-Fabien. Il a eu Anthony en 1964 avec Francine Conovas, que le public connaissait sous le nom de Nathalie Delon. Ensuite, c’est avec Rosalie van Breeman qu’il devient le père d’Anouchka en 1990 et d’Alain-Fabien en 1994. Et aujourd’hui, son petit dernier se trouve à l’hôpital.

En effet, le dernier des fils d’Alain Delon n’est pas en forme. Il est même très inquiet pour la suite comme il l’indique dans ses stories Instagram. Le jeune homme, ancien compagnon de Capucine Anav, est alarmée par le diagnostique des médecins. Il apprend effectivement être atteint d’un pneumothorax. Afin de rassurer tout de même ses fans malgré l’inquiétude qui l’envahit, le fils d’Alain Delon se réjouit de savoir que le traitement va commencer “à temps”. Mais Alain-Fabien ne peut pas s’enlever l’idée que cela pourrait mal tourner. Car il répète à ses fans ce que les médecins lui ont dit, notamment que son “poumon ressemble à un sac plastique”. De quoi évidemment interpeller le jeune homme.

Une terrible nouvelle qu’Alain-Fabien Delon partage sur Instagram

De quoi donner envie aux fumeurs de reconsidérer leurs prochaines cigarettes. En effet, pour le fils d’Alain Delon, c’est terminé ! Finit les cigarettes si il veut se remettre de son pneumothorax. Mais comment cela se soigne-t-il ? Alain-Fabien va-t-il devoir se faire opérer ? Faut-il craindre des complications ? Le pneumothorax n’est pas une pathologie à prendre à la légère. Il est vrai que dans les cas qui sont traités trop tard, ils peuvent conduire au décès instantané de la personne atteinte. Pire encore, les récidives sont courantes pour 20 à 50% des cas.

C’est certainement en ayant conscience de toutes ces informations que le fils d’Alain Delon s’inquiète pour sa santé. En effet, une telle maladie n’est pas anodine. Certainement qu’il ne touchera plus jamais une cigarette afin de prévenir une récidive lorsqu’il sera soigné. En espérant qu’il ne rencontre pas de complications et que tout puisse rentrer dans l’ordre pour lui.

La situation est sous contrôle pour le moment

Alain-Fabien Delon a la chance d’être pris en charge avant qu’il ne soit trop tard. Mais il n’a pas de chance de se retrouver à l’hôpital et d’avoir un pneumothorax. D’autant que le 2 septembre était une date importante pour lui. Nous étions à la veille du lancement de sa série sur TF1. Grand Hôtel arrive enfin après des mois de travail acharné. Et ironie du sort, le fils d’Alain Delon joue un jeune homme qui vit de tous les extrêmes dans cette série. Alc00l, dr0gues et cigarettes sont le quotidien de son personnage, Xavier Vasseur.

Voir cette publication sur Instagram J-1 les amis. @tf1 Une publication partagée par Alain-Fabien Delon (@alainfabiendelon) le 2 Sept. 2020 à 4 :46 PDT

Le fils d’Alain Delon se réjouit forcément de la diffusion de Grand Hôtel car il a travaillée dur pour faire un bon travail d’acteur. Mais son bonheur est évidemment masqué par l’inquiétude persistante à propos de son état de santé. Comment faire autrement ? Impossible de pouvoir célébrer un succès tout en sachant que notre vie est en jeu. Alain-Fabien a beau être fier de son travail pour cette nouvelle série de TF1, il est certainement encore à l’hôpital en train de tenter de se rassurer. Pas de doute non plus sur le fait que sa famille se soit empressée de prendre de ses nouvelles. Car elle dernier des fils d’Alain Delon n’a que 26 ans et il serait tragique qu’il disparaisse si tôt et de cette manière.

Le fils d’Alain Delon va devenir radicalement non-fumeur

En se confiant à ses abonnés sur les réseaux sociaux, le fils d’Alain Delon a pu se sentir entouré. Il remercie d’ailleurs ses fans des nombreux messages qu’il reçoit suite à cette annonce déconcertante. En effet, ce sont des centaines de messages que ses fans vont prendre le temps de lui écrire afin de le rassurer et de lui témoigner leurs soutiens. Et cette nouvelle va certainement permettre à de nombreuses personnes de reconsidérer leurs consommations de cigarettes. En effet, aucun élément positif ne découle du fait de fumer. En revanche, cela expose à de graves maladies, parfois irréversibles et mortelles. Alain -Fabien n’ignorait pas les risques. Mais confronté à cette réalité, il ne touchera certainement plus une cigarette de sa vie.

Le fils d’Alain Delon est donc pris en charge par des professionnels qui tout mettre en œuvre pour le sortir d’affaire. Ses fans, ses proches et sa famille espèrent donc qu’Alain-Fabien Delon soit rems rapidement sur pieds.