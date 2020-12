Alain Delon tient des propos homophobes et Muriel Robin lui répond et le dézingue fortement

Alain Delon est un monstre sacré du cinéma français. Muriel Robin admire cet acteur grandiose mais condamne fermement ses propos homophobes. En effet, Alina Delon affirmait que les couples gays ne devaient pas pouvoir adopter, que cela était “contre-nature”. L’humoriste est engagée pour les droits des personnes LGBTQ+ et en tant que telle, elle ne peut tolérer ce genre de discours. Elle répond donc à l’acteur de façon incisive, sans jamais remettre en cause le respect qu’elle porte à sa carrière. LDPeople vous raconte tout sur cette polémique.

Alain Delon faisait polémique avec des propos homophobes

Alain Delon avait tenu ce discours en 2013, sur le plateau de C à Vous. Son avis sur les personnes qui ne sont pas hétéros est pour le moins radical. Pour l’acteur, ce genre de relation n’a pas lieu d’être. En revanche, il est capable de tolérer leurs couples et leurs mariages puisque la loi l’y contraint. Mais pour ce qui est de fonder une famille, il a une position fermement opposée. En effet, selon Alain Delon, les couples homos ne devraient pas pouvoir adopter des enfants. Son discours homophobe a fait le tour des médias très rapidement et lui a valu de décevoir une majeure partie de ses fans. Mais qu’importe, Alain Delon est comme ça, il ne sait pas faire dans la dentelle. Très direct et très rarement mesuré dans ces discours, il s’est donc positionné en tant qu’homophobe notoire.

Muriel Robin le remet à sa place avec élégance

Le 17 décembre dernier, Muriel Robin a été interrogé sur le discours que tenait alors Alain Delon. Ouvertement en couple avec une femme depuis de nombreuses années, elle était bien placée pour comprendre la colère et la peine qu’il a pu provoquer. Elle ne peut pas cautionner le caractère homophobe de ses propos. Néanmoins, elle va prendre des pincettes et mesurer ses mots pour expliquer sa pensée, contrairement à Alain Delon. En effet, elle avoue admirer et même aimer ce grand acteur. En revanche, elle ne peut lui pardonner son discours. L’humoriste était invitée sur France Inter pour parler de son film qui reprend nombreux de ses sketchs. Son cadeau de Noël pour son public.

Elle compare alors Alain Delon et la coiffeuse de ses sketchs. Tous les deux, elles les aime mais ne cautionne pas leurs propos. Alain Delon est homophobe et sa coiffeuse est raciste. Mais tous les deux sont des personnes appréciées par leur entourage, que même Muriel Robin aime beaucoup. Une comparaison amusante et maligne de la part de l’humoriste. Car de cette façon, elle recentre le sujet sur son programme et apaise les tensions autour de cette polémique. un tour de force tout en douceur qui va encourager aussi le public à découvrir ce programme I love your coiffure. Le 21 décembre, à 21h05 sur TF1, vous savez à présent comment occuper votre soirée.