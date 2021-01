Alain Delon “très éprouvé », ces dernières révélations qui inquiètent sur son état de santé…

Nathalie Delon a été l’unique épouse d’Alain Delon. Décédée d’un cancer du pancréas, ses obsèques ont eu lieu le 21 janvier dernier. Mais l’acteur n’a pas pu y assister. Et ce n’est pas ce qui le bouleverse le plus !

Ce 21 janvier, Anthony Delon a perdu sa maman. C’est lui qui a annoncé la triste nouvelle publiquement. Nathalie Delon a disparu à l’âge de 79 ans. Depuis novembre 2019, elle se battait contre un cancer du pancréas. Mais après trois chimiothérapies, le verdict tombe le 15 décembre dernier. Pour Alain Delon, il ne reste que quelques semaines à vivre.

Auprès de nos confrères de Paris-Match, Anthony Delon est donc revenu sur ses derniers instants vécus auprès de sa mère. Il a passé les fêtes de fin d’année avec elle mais aussi avec son père et sa compagne Sveva Aviti. Pour ses obsèques, “une messe a été célébrée en l’église Saint-Germain-des-Prés hier en toute intimité en présence de sa famille et de ses proches”, a-t-il ensuite indiqué à l’AFP. D’après Femme Actuelle, ses cendres seront ensuite dispersées en Jamaïque pour suivre ses dernières volontés.

La seule et unique

Alain Delon a épousé Nathalie Delon et a vécu pendant cinq ans avec elle. Après elle, il a connu d’autres femmes. Mais jamais elles ne l’ont remplacée. Nathalie a toujours gardé une place très particulière dans le cœur du monstre sacré du cinéma français. Pourtant, Alain Delon a eu d’autres enfants. Avec Rosalie van Breemen, il a élevé Anouchka et Alain-Fabien. L’acteur a également eu une grande histoire d’amour avec Mireille Darc.

Malgré tout, Nathalie Delon demeure sa “première femme” et “la seule Madame Delon”. Il faut dire aussi que l’actrice était sa partenaire de jeu. Ensemble, ils se sont retrouvés par exemple sur le plateau du film Le Samouraï, sorti en 1967. Au sein de la rédaction de LDpeople, on adore ce film. Et jamais Alain Delon n’a voulu se remarier avec une autre femme. D’ailleurs, il s’en est expliqué en 2019 dans une interview accordée à L’Illustré. en 2019. “Un jour, on a décidé de se quitter. J’ai dit : ’Je ne me marierai jamais plus’. Je ne voulais pas que l’histoire se renouvelle, finir comme Eddie Barclay et ses six femmes…”

“Nous étions encore ensemble à Noël.”

Alors, quand il a appris sa disparition, cela a profondément touché Alain Delon. Mais le pire, c’est qu’il n’a pas pu se rendre à la cérémonie funéraire. “Il est très éprouvé”, a fait savoir son fils Anthony Delon. Victime d’un AVC en juin 2019, l’acolyte de Belmondo a ensuite subi une hémorragie cérébrale. On pourrait supposer que son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer.

En tous cas, ce dernier se dit très peiné pour son fils. « Je suis très triste. J’ai de la peine aussi pour mon fils et mes trois petites-filles. C’est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère. Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières… », a-t-il ainsi déclaré.