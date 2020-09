Alain-Fabien Delon de nouveau en couple? Il embrasse une très jeune femme! On vous dit tout

Alors qu’il y a encore quelques semaines, le couple formé par Alain-Fabien Delon et Capucine Anav s’affichait à la une des médias, les deux tourtereaux sont aujourd’hui séparés. Le fils du célèbre acteur et la chroniqueuse de Cyril Hanouna auraient déjà chacun de leur côté retrouvé l’amour et s’affichent à tour de rôle sur les réseaux sociaux et à la une des médias.

Alors qu’avant le confinement, les deux jeunes gens semblaient former un couple indestructible depuis 2017, l’année de leur rencontre, il semble que Capucine Anav ait décidé au plus fort de la crise du covid-19 de se séparer de celui avec lequel on la voyait partout. C’est durant la quarantaine qu’elle a passé à Lyon auprès de sa famille, que la jeune femme se serait rendue compte qu’Alain-Fabien Delon n’était peut-être pas l’homme de sa vie.

Si quelques semaines auparavant, la jeune femme confiait dans les colonnes de Télé Star qu’elle était très heureuse, cela n’aura visiblement pas duré très longtemps. ” Notre relation s’est terminée d’elle-même. Au bout d’un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés “ confiait Capucine dans les colonnes de gala, le jeudi 30 juillet dernier. “ C’est quelqu’un que je respecte énormément. Avec qui j’ai vécu trois années incroyables. Je serai toujours là pour Alain-Fabien. Trois ans ça ne s’oublie pas. Je ne veux garder que le positif de notre relation. Je n’ai pas envie d’être en guerre contre les hommes que j’ai aimés ” précise l’ancienne chroniqueuse.

“ On s’est séparé parce que nous n’aspirions plus au même mode de vie. Sans cette période (du confinement NDLR) peut-être que j’aurais encore vécu les yeux fermés avec Alain-Fabien et que je me serais laissée porter. J’ai attrapé le covid au début de l’épidémie. Je suis rentrée chez moi à Lyon où j’ai passé 15 jours difficiles. Seule face à moi-même. J’ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie ” confiait-elle au magazine. ” Je vais avoir 30 ans l’année prochaine. J’arrive à une période où je ne peux plus me laisser porter. J’ai trop de choses à vivre, à faire. J’ai envie de montrer que je suis une femme pleine d’ambition, pétillante, heureuse, indépendante qui n’a besoin de personne pour avancer dans sa vie professionnelle “ expliquait la jeune femme lors de ce long entretien avant d’avouer qu’elle avait déjà retrouvé l’amour, “ J’ai quelqu’un dans ma vie. Je suis très heureuse, très épanouie ” déclare-t-elle.

En effet, on a pu voir à de nombreuses reprises cet été, des clichés de Victor, le nouveau compagnon de Capucine Anav. Un jeune millionnaire avec qui la jeune femme a passé beaucoup de temps lors de cette période estivale. Même si dans un premier temps, elle affirmait vouloir le protéger de l’exposition médiatique, des clichés de leur couple se sont affichés à la une des magazines et des réseaux sociaux très peu de temps après leur rencontre.

De son côté, Alain-Fabien Delon semble lui aussi avoir retrouvé l’amour puisqu’il publiait, dans une story sur son compte Instagram, une photo de sa nouvelle compagne sur laquelle il l’embrasse tendrement. Même si dans cette publication l’identité de la jeune femme n’est pas mentionnée, on peut découvrir les traits de son visage et le bonheur affiché par les deux jeunes tourtereaux.

Capucine Anav a fait, elle, la une de plusieurs magazines dont Voici, sur laquelle on la voit en compagnie du jeune homme dénommé Victor qui, tout comme elle, serait originaire de Lyon. Mais c’est le magazine Public qui avait révélé leur histoire en publiant des photos sur lesquelles on voyait les deux amoureux se balader main dans la main en région parisienne. “ Voyages à l’autre bout du monde, virée en hélico avec Bob Sinclar à Saint-Tropez, mariages super guindés… Capucine a une fois de plus trouvé un vrai prince pour la combler “ pouvait-on lire en commentaire dans le magazine. Quelques mois après sa séparation avec Alain-Fabien Delon, c’est sur les plages de Saint-Tropez que s’affichait Capucine Anav en compagnie du nouvel élu de son cœur. Son nouveau chéri travaillerait dans la finance et serait doté d’une énorme fortune personnelle.

Bien que l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna avait annoncé dans un entretien accordé au magazine Gala qu’elle souhaitait protéger cette relation, le couple a quand même fait la une de la presse durant la saison estivale. Lors de cette interview accordée à la presse, Capucine Anav tenait ce discours : “ J’ai quelqu’un dans ma vie. Je suis très heureuse, très épanouie. Je veux protéger notre relation. J’ai appris de mes expériences. Vivons heureux, vivons cachés “. Mais visiblement, les résolutions de la jeune femme n’auront pas tenu très longtemps, puisque seulement quelques jours après, on les apercevait échanger un long baiser lors d’une séance de bronzage sur les plages bondées de la Côte d’Azur.

Un nouvel homme dans la vie de la jeune femme qui a déjà connu quelques histoires d’amour qui ont fait la une de la presse. En effet, avant d’être en couple durant 3 ans avec le fils d’Alain Delon, c’est au bras du fils de l’ancien président de la République, Louis Sarkozy que Capucine Anav s’affichait entre 2014 et 2016. Lors d’une intervention sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, Capucine Anav avouait également avoir eu une histoire d’amour avec Florent Manaudou, et une autre avec l’humoriste et acteur Kev Adams. On se souvient également de son passage dans Secret Story, émission dans laquelle elle était arrivée sur les plateaux en compagnie de deux de ses ex, Yoann et Alexandre même si ce dernier a avoué qu’en réalité, ils n’avaient jamais été en couple. Au cours de l’émission de téléréalité, Capucine Anav avait même été un temps très proche de Thomas Vergara, l’actuel compagnon de Nabilla Benattia.

Âgée aujourd’hui de 29 ans, celle qui s’est fait connaître par sa participation à la 6e saison de Secret Story sur TF1, mais aussi aux Anges de la téléréalité sur NRJ12, continue sa vie même si on ne lui connaît plus aucune actualité en télévision. Ce nouvel amour sera peut-être l’occasion pour la jeune femme d’un nouveau tournant dans sa vie et peut-être d’un peu de stabilité.