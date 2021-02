Alain Fabien Delon s’attaque violemment à Capucine Anav et à son nouveau chéri.... (Wow)

Une attaque délibérée d’Alain-Fabien Delon contre son ex et son nouveau petit ami ? Est-ce vraiment possible de constater cela à travers les réseaux sociaux de ces deux célébrités ? La question se pose quand on écoute les paroles de la courte vidéo publiée sur le compte Instagram d’Alain-Fabien Delon. En effet, dans cette publication, il filme l’un de ses amis à la guitare. Ce dernier entonne une chanson rythmée et entêtante. Mais ce sont les paroles donc, qui interpellent. « J’pense qu’à mon ex », un drôle de titre pour qu’il n’y ait pas de massage caché, n’est-ce pas ? LDpeople se pose la question tout comme vous. Alain-Fabien Delon veut-il faire passer un message à Capucine Anav et à son nouveau copain ?

Capucine Avav a tourné la page après sa relation avec Alain-Fabien Delon

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon sont restés ensemble pendant trois ans. Le couple était populaire sur la Toile et ils affichaient régulièrement des photos de leur couple. Des images que leurs fans adoraient. Ils ont aussi fait part de leur rupture dans la presse. Mais tout en précisant qu’ils voulaient rester discrets. En effet, ni l’un ni l’autre ne souhaite laver son linge sale en public. Et encore moins salir la réputation de l’autre par média interposé. Les amoureux se sont séparés sans rancunes et ont décidé que leur couple ne fonctionnait plus malgré les efforts. Tandis que d’après les informations qui s’échappent dans la presse, Alain-Fabien Delon reste célibataire, Capucine Anav aurai retrouvé l’amour. Elle partageait d’ailleurs une photos sans « équivoque pour la Saint-Valentin sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Capucine Anav (@capucineanavoff)

Dans son message adressé à ses abonnés, l’ex d’Alain-Fabien Delon laissait entendre que ces romances passées étaient douloureuses. Peut-être que son ex l’a pris pour lui et a répondu avec cette chanson ? LDpeople ne saurait affirmer que Capucine Anav avait de mauvaises intentions. Elle voulait redonner confiance en l’amour à ses abonnés et leur souhaiter une bonne fête. Mais ce faisant, elle laisse entendre que sa romance actuelle efface toutes les autres qui n’étaient en réalité par si exceptionnelle. Pourtant, après sa rupture avec Alain-Fabien Delon, elle disait avoir un profond respect pour le jeune homme. Et surtout vouloir conserver une entente cordiale avec lui.

Des paroles équivoques

Alain-Fabien Delon n’a pas répondu directement à la publication de son ex. Mais il y a fort à parier qu’il ait vu son post. A-t-il alors voulu lui répondre avec cette chanson de son ami ? Dans la publication d’Alain-Fabien Delon, son ami chante une chanson lourde de sens. Les paroles racontent une histoire d’amour contrariée dans laquelle le jeune homme ne pense qu’à son ex. S’en suivent des propos qui pourraient aussi bien être des attaques que des compliments sur cette personne. Ensuite, il dit la savoir pourtant dans les bras d’un autre qui serait « moche et riche ». Et enfin, expliquant que ces nouvelles rencontres ne donnent rien de sérieux.

Un geste qu’il pensait sans conséquence ?

Alain-Fabien Delon a passé son compte Instagram en profil privé ce 26 février. Peut-être a-t-il remarqué que beaucoup de monde avait remarqué sa dernière publication ? Souhaite-t-il que cette chanson soit rapidement oubliée ? Ou du moins que le lien ne soit pas fait avec son ex ?

Dans les commentaires de cette publication, il y a des fans d’Alain-Fabien Delon qui lui disent gentille ment de passe à autre chose. Qu’il retrouvera vite une personne avec qui faire sa vie. Mais ce n’est qu’une infime partie des messages. Les autres jugent la qualité de la prestation de son ami à la guitare et le congratulent. Comme pour la publication de Capucine Anav sans commentaires d’Alain-Fabien Delon, son exo n’a pas réagi à la sienne. Pourtant, de loin, il semble que les deux publications se répondent. LDpeople ne s’avancera pas à confirmer cette idée. À vous de voir ce que vous pensez de la situation.

Difficile de faire que cela passe inaperçu en tout cas. Et cela malgré la volonté affiché des anciens amoureux de rester discrets sur leurs vies privées. Il faut dire que le fisc d’Alain Delon cumule environ 47 000 abonnés sur Instagram. Et que son ex n’en compte pas moins d’1,3 millions. Avec une telle audience et de telles publications, pas étonnant de susciter les interrogations. Mais de là à savoir pertinemment si Alain-Fabien Delon tente encore d’oublier Capucine Anav, nous ne saurions vous le dire. Tout ce que nous pouvons ajouter sur ce sujet, c’est que les tourtereaux sont restés ensemble pendant trois ans. Trois années se n’est évidemment pas facile à oublier. Et pour chaque rupture, tourner la page ne se fait pas immédiatement.