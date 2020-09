Aldi : ce robot laveur indispensable à prix cadeau, va faire un carton, n’attendez pas !

Décidément les enseignes de hard discount spécialistes de l’alimentation, tentent de plus en plus de se diversifier. Aldi deviendrait même un conçurent sérieux aux revendeurs classiques d’électroménager. Et dans cette course à la concurrence, Aldi arrive à sortir son épingle du jeu. Car la chaîne d’origine allemande n’est plus seulement l’un des champions de l’alimentation à prix mini, mais également un distributeur d’appareils électriques et électroniques qui commence à compter dans le paysage de la grande distribution.

La dernière offre proposée par Aldi, devrait une fois de plus remporter un véritable succès. Même si Aldi ne propose évidemment pas une immense gamme de produits dans son rayon électroménager, ses choix sont toujours ciblés pour correspondre aux tendances du marché. Et chez Aldi, la force est le prix, et la qualité, un engagement !

Depuis quelques jours, la célèbre chaîne de magasins, propose à la vente un robot laveur de sol à un prix qui écrase tout compétition. Le Medion MD 18999 ressemble à s’y méprendre à l’iLife W400 et l’Amibot Swip As70. Mais la grande différence, c’est le prix. Car si ces deux concurrents se vendent aux alentours des 300 euros, le Medion est lui proposé chez Aldi à 199 euros. C’est-à-dire plus de 30 % moins cher !

Muni d’un système de lavage très complet, ce robot vous permettra en toute facilité d’avoir un intérieur toujours impeccable. Grâce à un jet puissant et précis, cet appareil projette sur le sol un mélange de détergent et d’eau capable de déloger la saleté la plus tenace. Ensuite vient en action la brosse centrale qui déloge les impuretés jusqu’au plus profond de vos revêtements. L’eau souillée est aspirée grâce à un moteur puissant qui séchera immédiatement votre surface. L’eau usagée est injectée dans un réservoir prévu à cet effet. Et pour un résultat impeccable, c’est une petite raclette qui prend le relais. Ce dernier ustensile permet de finaliser le travail d’une manière impeccable.

Ce robot MEDION MD1891999 se dirige facilement à l’aide d’une télécommande livrée avec cet appareil. La petite différence qui existe avec plusieurs de ses concurrents, est qu’il n’est pas autonome au point de sortir et de rentrer lui-même de sa station de chargement. C’est donc une opération que vous devrez réaliser manuellement. Un petit effort qui justifie largement la différence de prix avec des modèles du même genre.

Il existe plusieurs fonctionnalités qui permettent à ce robot d’effectuer des déplacements de quatre manières différentes. Un mode Auto en zigzag qui permet d’aller dans tous les coins de votre pièce à nettoyer et d’assurer qu’aucun centimètre carré ne sera oublié. Il est également doté d’une fonction Zone. C’est-à-dire un mode qui vous permettra de localiser la surface à traiter avec un maximum de 5 m sur 5 m soit 25 mètres carrés. La troisième possibilité est le mode Spot pour un nettoyage ciblé et la dernière option le mode Edge. Le robot se met alors en action dans un déplacement linéaire pour cibler le nettoyage le long des murs et des meubles, de façon rectiligne. Les résultats des tests réalisés montrent que ce robot, vendu par Aldi, arrive à d’excellents résultats. Il est capable de couvrir toutes les surfaces que vous lui proposez au nettoyage. Et son calculateur intégré se révélera redoutable pour éviter tous les obstacles qui se mettent devant son chemin.

Doté d’un double réservoir, sa capacité est suffisante pour faire face à tous les travaux que vous lui demanderez. Le seul petit bémol reste son absence de connectivité et l’impossibilité pour lui de sortir de sa station de recharge. Mais au prix tout doux 299 euros, ce robot laveur de sol reste une excellente affaire.

Un produit qui est disponible depuis quelques jours en magasin, mais dans les quantités limitées. Car fidèle à son habitude, Aldi tire les prix vers le bas et ne pourra donc pas répondre à la demande de tous. Il est donc indispensable de vous rendre rapidement dans le magasin Aldi le plus proche de chez vous si vous voulez profiter de cette offre exceptionnelle.

Après les puissants aspirateurs, et les robots de cuisine aux performances dignes des plus grandes marques, Aldi revient en force avec une promotion pour le moins alléchante. Si vous avez des travaux de jardinage à effectuer dans les prochains jours, et que vous avez décidé de nettoyer vos cours ou vos jardins, Aldi propose également un aspirateur souffleur broyeur à batterie à moins de 100 euros. Une autre offre qui pourrait faire penser que chez Aldi, ce sont les soldes toute l’année.

Des promotions qui sont à retrouver dans le catalogue de la célèbre enseigne et consultable dans la boutique en ligne. Fort de son succès ces dernières années dans le rayon électroménager, Aldi continue donc de surprendre sa clientèle avec des prix défiant toute concurrence.

Aldi représente plus de 60 ans de tradition commercial. Ce sont des millions de personnes qui se rendent chaque jour dans les nombreux magasins de l’enseigne de hard discount. Répartis dans 9 pays d’Europe (Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Pologne, et France), Aldi emploi ce jour plus de 700 00 personnes. Et sa devise est toujours d’offrir la meilleure qualité au meilleur prix. Présent en France depuis 1988, Aldi compte aujourd’hui 890 points de vente qui vous accueillent quotidiennement. Avec plus de 1500 références de qualité à bas prix, la chaîne de grande distribution s’appuie également sur des fournisseurs qui sont devenus de véritables partenaires. C’est grâce à cet historique et à cette force de frappe qu’Aldi est encore aujourd’hui capable de proposer des produits dans ses rayons à des tarifs très intéressants. Comme c’est d’ailleurs encore une fois le cas, avec ce robot nettoyeur pour sol à seulement 199 euros.

Mais Aldi France est aussi, bien évidemment, un grand choix de produits alimentaires. Et ses offres s’appuient sur des producteurs locaux et régionaux. Plus de 75 % des produits alimentaires commercialisés par l’enseigne sont d’origine française, dont 100 % du lait, 100 % des œufs, et 99 % de la viande.

N'hésitez donc pas à vous rendre dans le magasin Aldi, le plus proche de chez vous, pour retrouver la qualité et les prix les plus bas disponibles chez Aldi