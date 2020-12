Aldi, Lidl, Action dans « La tourmente », ce gros concurrent débarque en France et va faire un malheur !

Les consommateurs français peuvent se frotter les mains ! Car un nouveau discounter arrive en France. Tout droit sorti du Danemark, il promet de faire de l’ombre à ses concurrents. Aldi, Lidl ou encore Action n’ont qu’à bien se tenir.



Vous n’en avez peut-être encore pas entendu parler. Et pourtant, Normal déferle sur de nombreux pays européens avec succès. En l’espace d’à peine 7 ans, cette chaîne danoise créée en 2013 a déjà ouvert 240 magasins ! Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas, voilà ce concurrent de Lidl prêt à en découdre avec le marché français.

View this post on Instagram A post shared by NORMAL France 🇫🇷 (@normal_france_)

3000 références produits et une centaine de nouveaux articles chaque semaine !

Il y a fort à parier que Normal va séduire la clientèle hexagonale ! Car avec pas moins de 3000 références produits, il y en a pour tous les goûts ! A la différence de Lidl, Aldi ou en Action, les rayons de Normal se concentrent sur le créneau de l’hygiène, de la cosmétique et de l’entretien. Maquillage, soins pour la peau, gel douche, on trouve de tout et pour tous ! Très pratique, on peut également acheter toutes sortes d’articles au format de voyage ! Plus besoin donc d’embarquer dans sa valise son gel douche grand format. Et puis, au fil du temps, Normal a élargi sa gamme de produits. Articles de papeterie, confiseries, bonbons, boissons et produits alimentaires salés et sucrés font désormais partie aussi de ses stocks !

View this post on Instagram A post shared by NORMAL France 🇫🇷 (@normal_france_)

Normal, le nouveau “soft discount”

Ici, on parle plus de “soft discount” que de “discount”. Car la marque danoise vend uniquement des produits de marque mais à prix réduits. Dans les rayons se côtoient ainsi pêle-mêle des marques françaises et internationales. On trouve bien sûr les indétrônables rasoirs Gillette, dentifrices Colgate, biscuits Oreo, chocolats Kinder, tablettes de lave-vaisselle Finish, détachants Vanish, shampoings L’Oréal ou produits de beauté Maybelline.… mais pas que !!!

Lidl : Des marques coréennes ultra tendances et vegan !

Le plus qui nous fait craquer chez LDpeople ? Chez Normal, on peut dénicher aussi des marques ultra-réputées dans les pays scandinaves et aux États-Unis. Et en plus, les prix sont carrément sacrifiés. Alors pourquoi se priver ? A nous les sodas qu’on voit dans les séries US et qui ne sont en vente nulle part ailleurs en France ! A nous aussi certaines marques coréennes ultra tendances et vegan pour avoir une peau de pêche !

En plus, chaque semaine, une centaine de nouveaux articles viennent remplir les rayons. A chaque fois, l’enseigne propose des prix imbattables. Mais comment fait Normal pour afficher des prix anormaux ? “Nos prix imbattables sont possibles grâce à l’approvisionnement des produits auprès de fournisseurs répartis dans toute l’Union Européenne. Tous les produits sont achetés au meilleur prix tout en évitant les intermédiaires coûteux.”, indique leur site internet. Voilà donc leur secret !

Afin d’attirer leur clientèle, l’enseigne a tout misé sur un parcours ludique en magasin. L’expérience ressemble à un vrai labyrinthe ! Vous n’avez pas encore essayé ? Découvrez vite cette chasse au trésor des bonnes affaires !