Aldi, Lidl, Action dans la tourmentent, cet énorme concurrent arrive en france, le discount danois Normal va faire un malheur !

Action est un magasin de confiance pour les Français. Tout comme Lidl, il démocratise les prix bas et ne propose pas que de l’alimentaire comme la plupart des grandes surfaces. Idéal donc pour les foyers dont le portefeuille a été allégé par la crise sanitaire. En effet, la période de confinement ainsi que les précautions sanitaires strictes ralentissent la production dans la plupart des secteurs d’emplois. Difficile par les temps qui courent de joindre les deux bouts. Alors, comme depuis déjà quelques années, les magasins de discount gagnent du terrain. Mais c’est à présent une enseigne danoise qui vient s’installer en France, l’enseigne Normal. Une concurrente directe d’Action ou encore de Lidl. Découvrez ces nouveaux magasins et leurs nombreux avantages.

Action doit-il trembler ?

Action est un des leaders du discount en France. Tout comme Lidl, Action propose divers types de produits pouvant aller jusqu’aux produits high-tech ou de l’électroménager. Et surtout, ces produits sont proposés à des prix défiants toute concurrence. Les intermédiaires sont restreints, les commandes sont limités et ainsi, les prix proposés sont toujours très attractifs. Les Français ont pris l’habitude de faire confiance à ces enseignes. De plus en plus d’ailleurs et certainement que la crise sanitaire va renforcer ce lien. Mais il faudra donc compter avec un nouveau sur l’échiquier. Normal, l’enseigne danoise, arrive et risque de changer la donne. Cette nouvelle enseigne ouvre ses premiers magasins en France mais est déjà présente en Europe.

Un nouveau venu sur le terrain du discount

En effet, Normal a déjà plus de 200 boutiques ouvertes en Europe. En France débarquent donc les trois premiers magasins de l’enseigne. Ils s’installent en île-de-France mais il est déjà question d’en ouvrir deux autres du côté de Lyon. Et si les recettes sont bonnes, Normal pourrait ouvrir davantage de boutiques sur le territoire. De quoi faire trembler Action et Lidl ? Pas vraiment, pour le moment. Car les Français ont leurs habitudes. Il faudra savoir mettre en avant des atouts concurrentiels indéniables pour débaucher les clients les plus fidèles. Mais Normal n’attaque pas de fronts ses concurrents. Alors que Action et Lidl se concentre à embellir et à faciliter le quotidien de ses clients, Normal mise avant-tout sur les produits de beauté et hygiéniques.

Les Français apprennent déjà à connaître Normal, les boutiques se multiplient

Le nouveau concurrent d’Action et de Lidl propose effectivement de se procurer des crèmes de soins de marque à des prix très bas. De même pour les produits tels que des savons, shampoings ou encore des produits d’entretiens. Il ne s’agit donc que de produits de marques mais à prix réduits. Pour réussir ce tour de force, les produits proposés viennent tous d’Europe. De plus, tous les couts d’acheminement notamment sont tirés vers le bas.

Des prix aussi bas que chez Action ou Lidl

Enfin, pour fidéliser ses clients, Normal fait en sorte de les faire se sentir comme chez eux. Les clients se promènent et ne sont pas pressés dans ses établissements. Et pour favoriser la détente, des panneaux ayant des blagues inscrits sur eux sont posées dans les rayons. De vives couleurs sont aussi répandues dans toutes les boutiques. Et enfin, de la musique, adaptée à l’ambiance souhaitée, est diffusée. De quoi prendre le temps de trouver le produits de soin parfait, à prix réduit !

La concurrence sera rude mais chacun peut y trouver son compte

Action et Lidl n’ont qu’à bien se tenir, il risque de ne plus avoir la main sur les produits de la salle de bain. D’autant qu’avec Normal, les clients peuvent essayer et tester les produits ! Comme dans un magasin de produits de beauté finalement. Cependant, en période de crise sanitaire comme celle que nous traversons, il faudra se montrer prudent avec les tests. Respecter les gestes barrières est essentiel pour espérer continuer de vivre avec le virus le temps qu’un remède soit trouvé. Autrement, il faudra envisager un nouveau confinement et cela n’est pas une nouvelle que les Français considèrent acceptable. En effet, les finances sont dangereusement touchées pendant cette période difficile. Si elle se reproduit, ce sont des milliers de personnes qui risquent de se retrouver en très grande difficulté.

Action et Lidl cont-ils réussir à faire face à la vague Normal ? En tout cas, il est certains qu’ils prendront en compte son arrivée en France pour adapter leurs stratégies commerciales.