Aldi, Lild, Action: Au plus mal, cet énorme concurrent débarque en France, le discount “Normal” va faire un gros malheur !

Avec la crise du Coronavirus, il est difficile en ce moment, de joindre les deux bouts et les magasins à prix réduits gagnent du terrain. Après Lidl, Aldi ou encore Action, c’est une marque danoise qui va faire un carton en France. Un concurrent direct qui va faire parler ces prochaines années. La rédaction de LD People va vous faire découvrir ces nouveaux magasins et leurs multiples avantages.

Normal, c’est quoi ?

Si vous ne connaissez pas encore les magasins Normal, c’est…”Normal” il y a très peu de magasins en France pour le moment. En effet, dans l’hexagone, il y a seulement 13 petits points de vente, mais heureusement, plusieurs autres devront ouvrir dans les semaines à venir. Il faut dire qu’en seulement sept ans, la chaîne Danoise est devenu une chaîne de plus de 240 magasins dans plusieurs pays : Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas et donc en France. Pour que vous compreniez pourquoi Normal va faire un carton dans les années à venir, nous allons vous expliquez.

La chaîne danoise se déploient en général sur une petite surface d’environ 300 m2. On y trouve entre 3 000 et 4 000 références dans les univers du maquillage, des soins et de l’entretien de maison. Mais ce n’est pas tout, pour fidéliser ses clients, Normal fait en sorte de les faire se sentir comme chez eux. En effet, pour favoriser la détente des clients, vous allez pouvoir trouver des panneaux ayant des blagues inscrits sur eux sont posées dans les rayons. Enfin, la musique est adaptée à l’apaisement et au bien-être. Vous avez hâte de voir ce que ça donne ? Nous à la rédaction de LD People aussi.

La révolte d’Action ou de Lidl ?

Quand on se dirige vers le site de chez Normal, on lit notamment le slogan suivant : “Nous vendons des produits de marque de la vie quotidienne comme des articles d’hygiène personnelle, des produits cosmétiques, d’entretien, de papeterie ainsi que des confiseries et des boissons. Leur point commun ? Des prix bas et constants !“. Et justement l’ambition de ce géant du discount danois est simple proposer des produits du quotidien à des prix défiant toute concurrence. La concurrence, parlons en donc.

Grâce à une campagne publicitaire de qualité, Lidl est redevenu à la pointe des Discount en cette année 2020, mais Aldi ne va pas se laisser faire et a décidé de racheter Leader Price au groupe Casino pour 717 millions d’euros. L’objectif de la chaîne allemande est de devenir le leader du discount alimentaire en France afin que chaque client français “accède à un magasin Aldi en moins de quinze minutes”. Action, Lidl ou encore Aldi peuvent-ils faire face à la vague de ce nouveau magasin ? En tout cas, une chose est certaine, c’est que ces marques tiendront compte de son arrivée sur le territoire français pour adapter leurs stratégies commerciales. Affaire à suivre.