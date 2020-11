Alerte: ces céréales pour le petit déjeuner “pas conformes” rappelées d’urgence, danger pour votre santé

Des céréales pour le petit déjeuner ont été rappelées en urgence dans les magasins Franprix. Elles ne seraient pas conformes aux normes européennes. Explications.

Rappel de certains produits à Franprix

Alimentation: Si vous avez récemment fait les courses à Franprix et que vous avez pris des céréales, vérifiez qu’elles ne soient pas concernées par ce rappel produit. En effet, du muesli de la marque Hoope a eu des récentes problèmes puisque des graines de sésame ont pu subir d’un traitement non conforme à la réglementation européenne. Voici les références qu’il ne faut surtout pas garder :

Le muesli BIO croustillant super graines et spiruline nature avec le code-barres 3 760 286 460 086 conditionné dans un paquet de 300 g et ayant pour date de durabilité minimale le 07/08/2021.

Le muesli BIO croustillant super graines et spiruline chocolat ayant pour code-barres le 3 760 286 460 031, conditionné dans un paquet de 300 g et ayant pour date de durabilité minimale le 31/08/2021

New post: “Auchan rappelle des petits pains grillés, Franprix du muesli et de la tourte” https://t.co/zAlq0ssNU0 — nono (@nonojazzy63) October 31, 2020

D’après les informations que nous avons, les produits en question, contiendraient des graines de sésame non conformes à la réglementation européenne. En effet, de l’oxyde d’éthylène serait présent en trop grande quantité dans les céréales : “L’oxyde d’éthylène est un gaz incolore qui a l’odeur caractéristique de l’éther. Il est très inflammable et se dissout facilement dans l’eau, l’alcool et la plupart des solvants organiques. (…) il est utilisé comme produit de synthèse intermédiaire et comme agent de stérilisation”. Evidemment, Franprix a pris les devants en indiquant qu’il ne fallait absolument pas consommer le produit et qu’il fallait le ramener au point de vente où il a été acheté afin de se faire rembourser.

Alimentation: Des investigations sont en cours

Ce problème ne date pas d’aujourd’hui, mais bel et bien depuis début septembre 2020. En effet, les autorités belges ont pu informer les autorités sanitaires françaises, la présence d’un produit chimique, l’oxyde d’éthylène, à une teneur supérieure à la limite maximum réglementaire dans certains lots de graines de sésame importées. Ainsi, des investigations sont actuellement en cours, en lien avec la Commission européenne, pour identifier l’origine de cette contamination.

Parmi les aliments visés, on retrouve notamment des bagels, biscuits, céréales, salades commercialisés dans les magasins Auchan, Intermarché, Leclerc et U, sous les marques Bio village, Bonne maman, Casino, Fruibon, La conquête des saveurs, Lindt, Odyssée, Pierre Martinet, St-Michel et Soezie. N’oubliez pas de ne pas consommer les produits en question, de le détruire ou le rapporter au point de vente pour remboursement même sans présentation du ticket de caisse. D’ailleurs, nous vous mettons ci-dessus, la liste de l’ensemble des produits concernés par un rappel. Vous pouvez le consulter et donc faire attention à ce que vous avez acheter récemment.