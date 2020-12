Alerte contamination : Ces salades contaminées très connue ne doivent surtout pas être consommées

“Roquettes”, “Jeunes pousses”, “Mesclun” : avant de consommer vos salades en sachet de marque Auchan ou Bonduelle, lisez vite cet article. Car il se pourrait que votre produit soit contaminé à la salmonelle. Cette bactérie peut s’avérer très dangereuse. Ces salades font donc l’objet d’un rappel produit. Si vous les avez déjà consommées, renseignez-vous pour savoir dans quel cas consulter un médecin !

Consommer cinq fruits et légumes par jour, c’est rentré dans les habitudes de tous. Et en hiver, rien de tel qu’une petite salade pour alléger une raclette ou une tartiflette. Oui mais voilà, en croyant bien faire, vous êtes peut-être tombé sur un mauvais lot.

Au total, 3 variétés concernées : la salade “Roquette”, la salade “Jeunes pousses” et la salade “Mesclun”.

En ce moment, des sachets de salades des marques Auchan et Bonduelle font l’objet d’un rappel produit. Cela concerne des salades préparées qui ont été mises en rayon durant le mois de décembre. Au total, 3 variétés sont concernées : la salade “Roquette”, la salade “Jeunes pousses” et la salade “Mesclun”.

View this post on Instagram A post shared by Biologiste 🔬 (@alphabiologist)

Pour les salades Auchan, il s’agit de la roquette et des lots 27 631 324 et 27 631 325 identifiés par le code-barres 3 596 710 294 947. Il y a également des sachets de Mesclun, identifiés par le code-barres 3 596 710 294 961 et le numéro de lot 27 631 328. La date limite de consommation des deux produits est le 10/12/2020.

Pour les salades Bonduelle, il s’agit des jeunes pousses et roquette identifiées par le code-barres 3 083 681 013 146 et le numéro de lot 27 631 359. Il s’agit de sachets de 125 g. Les date limite de consommation affichent le 11/12/2020.

Les consommateurs invités rapporter leurs produits au plus vite.

Des salmonelles auraient donc contaminé les lots précités. Il ne faut donc surtout pas les consommer. Les consommateurs doivent au contraire les rapporter en magasin qui les remboursera.

Mal de tête, vomissement, fièvre et des cas plus graves encore !

En effet, les salmonelles, des bactéries, causent des infections alimentaires appelées les salmonelloses. La gravité de ces infections peut varier. Cela va du simple mal de tête, en passant par des vomissements, des douleurs abdominales jusqu’à la fièvre.

View this post on Instagram A post shared by Auchan 🇫🇷 (@auchan_france)

Comme le rappelle l’Institut Pasteur sur son site : “Concrètement, les salmonelles peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux qui s’accompagnent de fièvre dans les 48 heures qui suivent la consommation du produit. Chez des adultes de condition physique normale, cette “gastro-entérite disparaît sans traitement après 3 à 5 jours en moyenne”.

Mais pour les personnes les plus fragiles – les enfants, les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées, les conséquences peuvent être bien plus graves. La rédaction de LDpeople recommande donc de consulter au plus vite un médecin en cas de doute.

L’institut Pasteur rappelle par ailleur qur “la meilleure protection contre le risque de salmonellose est une bonne cuisson des aliments, en particulier des viandes, à au moins 65°C pendant 5 à 6 minutes. Pour le steak haché congelé ou surgelé, la cuisson doit se faire sans décongélation préalable car elle augmente le risque de multiplication bactérienne.” Mais pour les salades fraîcheur, on le reconnaît, c’est moins facile !