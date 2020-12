Alerte DANGER ! Ces chocolats de Noël vendus partout il ne faut surtout pas les consommer !

LD People vous livre aujourd’hui des informations très importantes. En effet, certains magasins vendent des chocolats de Noël qui ne doivent absolument pas être consommés ! D’ailleurs, les fournisseurs annoncent une grande campagne de rappel dans la presse. Si vous avez acheté récemment des produits compris dans cette liste ci-dessous, surtout ramenez les en magasin. Car ceux-ci contiennent des graines de sésame non-conformes aux règles sanitaires en place.

Chocolats de Noël impropres à la consommation : grande campagne de rappel

chocolats de Noël : Carrefour et chocolat Maison Guyaux

Plusieurs produits de ces deux marques ne seraient pas propre à la consommation. Selon la réglementation européenne, ils contiennent trop d’oxyde d’éthylène. Dès lors, si vous en possédez, il vous faut d’urgence les ramener sur le lieu de votre achat. Vous serez remboursés intégralement, même sans ticket de caisse. Alors quels sont exactement tous les produits concernés ? LD People vous dresse sur une liste précise des boîtes de chocolats de Noël incriminés.

Parmi celles-ci, il y a les assortiments de chocolats noirs et au lait Carrefour Bio qui portent le numéro de code barre 3 560 070 833 313. Leur date de durabilité minimale est le 31 mai 2021. Il s’agit de boîte d’une contenance de 200 grammes. Mais ce rappel vise également certains chocolats de la marque Guyaux. Dès lors, on vous conseille de vérifier si vous possédez de telles boîtes chez vous.

Chocolat de la marque Guyaux

Dans ce listing de chocolats de Noël, il y a : les assortiments pralinés bio, les écrins de 180 g assortiment de chocolats pralinés aux graines torréfiées lait et noir bio, les boîtes de 1 kg en vrac carrés lait au sésame et aux figues. Il y a également les ballotins en assortiments de 200 g, 300 g et 330 g. Et pour finir, les boîtes en vrac de 1 kg praliné sésame noir représentent le même risque. Ainsi, soyez attentifs si vous disposez de tels produits dans vos armoires. Récemment, des produits tels que des gâteaux des produits frais connaissent le même genre de problèmes. Et le responsable est toujours le même. Il s’agit de ces graines de sésame. Aussi, renseignez-vous si vous possédez des gâteaux de la marque Bonne maman ou encore des produits vendus chez Picard et des plats cuisinés surgelés.

Sur les sites internet de vos distributeurs, toutes les informations nécessaires sont disponibles. De plus, il existe sur le web beaucoup de sites destinés à cette prévention. Alors bien évidemment, pas de panique ! Même si la prudence s’impose. LD people vous explique aussi pourquoi ces produits alimentaires sont impropres à la consommation. En réalité, ils contiennent tous une dose beaucoup trop importante d’oxyde d’éthylène. L’industrie alimentaire utilise cette molécule comme anti-bactérien. Elle vise également à lutter contre les moisissures et les champignons. Ainsi, les industriels l’emploient fréquemment. En règle générale, cela ne représente aucun problème pour la santé. Mais les taux constatés dans certains produits sont beaucoup trop élevés selon les autorités. Dès lors, il s’agit d’une mesure de précaution concernant ces chocolats de Noël.