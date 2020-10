Alerte Danger: Ces gâteaux Bonne Maman rappelés d’urgence, il ne faut absolument pas les manger

Les paquets de biscuits Sablés à la framboise et aux sésames de la marque Bonne Maman a récemment fait l’objet d’un rappel. Vendus dans les supermarchés Franprix et Casino, ils ont été retirés des rayons. Si vous avez ce produit, faites très attention. Explications.

Les sablés framboise sésame en cause

Il y a quelques jours maintenant, plusieurs lots de produits Bonne Maman ont été rappelés par la marque. Il s’agit du paquet de gâteaux intitulé “Sablés framboise sésame” vendu par les magasins Casino et Franprix. Pour information, les biscuits en question, sont conditionnés dans des barquettes de 150g et chacun des paquets correspondent à différents numéros de lot avec leur date de durabilité minimale respective. Voici les informations à vérifier avant de manger les gâteaux présents dans vos placards :

Pour les paquets de 150g :

D 29/01/21

E 29/01/21

A 02/03/21

B 02/03/21

Pour les lots de 2 (300g) :

D 29/01/21

B 02/03/21

⚠ Rappel produit ⚠

Sablés framboise sésame 150g de marque Bonne Maman 🔍 Problème

Graines de sésame ayant subi un traitement non conforme à la réglementation européenne#Oulah #RappelDeProduit #RappelProduit #Consommation #Danger #Santé https://t.co/iQJe7T0eKh — Oulah! 📢 (@AlerteProduit) October 16, 2020

Comme vous l’imaginez, il ne faut absolument pas consommer le produit, mais il faut le ramener au plus vite en magasin pour obtenir le remboursement, ou tout simplement le jeter. En effet, d’après 60 millions de consommateurs, les produits ont été rappelés à cause de la présence d’un lot de graines de sésame ayant subi un traitement non conforme à la règlementation européenne. Alors faites très attention à ce que vous avez dans votre placard.

Bonne Maman: Des cocottes au chocolat rappelées en urgence

Des biscuits de la marque Saint-Michel ont été rappelés suite à la non conformité d’un des ingrédients. Il s’agit des petits sablés rectangulaires aux pépites de chocolat et au sésame. Il s’agit des lots suivants :

C 19/05/21

D 19/05/21

B 16/06/21

Concernant le code-barres, il s’agit du numéro 3 178 530 404 241 et les biscuits sont conditionnés dans des paquets de 140 g. Nous vous invitons à rapporter le produit en magasin pour vous faire rembourser ou de le jeter directement à la poubelle. En cas de problèmes de santé, n’hésitez pas à aller chez un médecin.

⚠ Rappel produit ⚠

Cocottes chocolat et graines 140g de marque St Michel 🔍 Problème

Graines de sésame ayant subi un traitement non conforme à la réglementation européenne#Oulah #RappelDeProduit #RappelProduit #Danger #Santé #AlerteProduithttps://t.co/1PcFyKsI4w — Oulah! 📢 (@AlerteProduit) October 16, 2020

Comme pour les gâteaux de la marque Bonne Maman, les biscuits Saint-Michel ont été rappelés à cause de la présence d’un lot de graines de sésame ayant subi un traitement non conforme à celui imposé par la règlementation européenne. Comme à chaque fois qu’un produit est en cause, sachez que si vous êtes en possession de l’un des lots concernés, vous pouvez vous faire rembourser auprès de votre magasin en le rapportant. De plus, si vous avez l’une ou l’autre question concernant le sujet, vous pouvez également contacter le service consommateur des marques. Comme ça, vous savez tout.