Alerte DANGER! Des yaourts de grande marques qui ne doivent pas être consommés, danger pour votre santé !

Un rappel de produit a été fait sur des crèmes dessert très connues du grand public !

Une petite note sucrée en fin de repas n’est pas de refus pour bon nombre d’entre nous. Un petit carré de chocolat, une compote ou même une crème dessert, ne sont pas de refus !

Mais Nestlé est dans le viseur en ce moment … et LD People tient à vous informer concernant plusieurs pots de crème dessert qui ont été rappelés en urgence à cause d’un défaut.

Les yaourts « viennois » dans le viseur !

La marque Nestlé et ses yaourts viennois ont été rappelés à cause d’un défaut. Un produit utilisé pour la désinfection du pot pourrait donner un goût étrange et piquant au yaourt selon la grande enseigne Auchan.

Les desserts mis en cause dans cette dérive sanitaire sont les pots de yaourts viennois au café et au chocolat. Vous pourrez, grâce à ces infirmations, les identifier chez vous ou non :

Pour les yaourts viennois au chocolat, il s’agit de 12 pots de 100 g identifiés par le code-barres 3023290170076. L’estampille sanitaire est FR 14.630.010 CE. Les produits ont pour date de péremption 13/12 et 18/12

Pour les yaourts viennois au café, il s’agit de 8 pots en plastique de 100 g chacun identifiés par le code-barres 3023290170106. Les dates de péremption vont du 12/12 au 18/12. L’estampille sanitaire est FR 14.630.010 CE.

Il ne faut pas consommer ces produits mais les ramener en magasin pour se faire rembourser.

Pour plusieurs raisons, au lieu de consommer des yaourts du commerce, qui sont souvent dans des pots en plastique très peu écologiques et plein de conservateurs, vous pouvez plutôt tenter d’en réaliser à la maison.

Que ce soit des yaourts nature, au citron, à la vanille ou des crème dessert au chocolat, au café, ou au caramel, toutes ces gourmandises peuvent être réalisées avec très peu de matériel.

Pour réaliser des Yaourts, il faudra vous munir d’une yaourtière. Pour et il vous faudra :

1 sachet de ferments lactiques (magasins bio, grandes surfaces) ou un yaourt fermenté

1 litre de lait à température ambiante

Mélanger le sachet de ferment avec le lait, verser dans les pots de la yaourtière et laisser prendre entre 8 heures et 10 heures. Dès que vos yaourts sont fermes, il faudra les mettre au frigo. Ils se conservent entre 7 et 10 jours.

C’et plus économique, zéro déchet, plus sain

Pour les crème au chocolat, voici une recette façon Danette, facile à réaliser !

Il faut :

200 g de chocolat

2 oeufs

1L de lait

70 g de sucre

60 g de farine

Puis :

1. Battre les oeufs et le sucre avec la farine.

2. Faire frémir le lait, y ajouter le chocolat en morceau, puis le sucre et remuer le tout.

3. Une fois la préparation homogène, ajouter la farine, les oeufs et fouetter vigoureusement.

4. Laisser au frais durant 1h (ou manger chaud si vous êtes plutôt gourmands !).