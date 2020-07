Alerte la France totalement dans le rouge, soyez vigilants, toutes les infos!

Vous avez prévu de rejoindre votre destination de vacances en France? Si vous en avez la possibilité, mieux vaut décaler d’un jour votre départ en vacances. Cela vous évitera d’être coincé des heures dans les embouteillages. Car ce weekend, les routes vont être très chargées. Dans le sens des départs en vacances, l’ensemble du territoire français est classé orange vendredi, et rouge samedi. C’est seulement dimanche que tout revient à la normale avec un classement vert partout en France.

La route des vacances très chargée

Si partir tôt samedi vous semble la solution pour éviter les bouchons, détrompez-vous ! Ça coincera sur les routes dès 6 heures du matin. Car ce weekend, les Français sont très nombreux à partir en vacances en France. C’est en effet ce que prévoit Bison Futé, avec des difficultés qui vont durer jusqu’à samedi soir. Sont concernés principalement les départs en direction des façades maritimes atlantique et méditerranéenne. Alors si vraiment samedi est votre seule option pour partir en vacances, voici la liste des routes à fuir, avec le détail des horaires où ça risque de bloquer sévèrement :

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen de 11 heures à 13 heures ;

évitez l’autoroute A11 entre entre Le Mans et Nantes de 9 heures à 15 heures ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 10 heures à 12 heures et entre Poitiers et Bordeaux de 8 heures à 16 heures ;

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 9 heures à 12 heures ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 18 heures ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 9 heures à 17 heures ;

évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 11 heures à 13 heures ;

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie (N205) de 5 heures à 18 heures : tout au long de la journée, Bison Futé prévoit une attente comprise entre 30 minutes et une heure.

Si au contraire, vous rentrez de vacances samedi, la situation sera meilleure dans ce sens. Cependant, il faudra également trouver une alternative à l’autoroute A7 entre Marseille et Orange de 9 heures à 15 heures, à l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence de 10 heures à 12 heures, ainsi qu’à l’autoroute A9 entre l’Espagne et Orange de 10 heures à 16 heures.

Vous voilà prévenus ! Et même si dimanche s’annonce vert, quelques bouchons sont néanmoins attendus sur l’autoroute A7 dans la vallée du Rhône et sur l’autoroute A10 en région Centre. Une fois sur place, les bouchons ne disparaîtront pas de vos vacances. De façon continue cet été, ça circulera très difficilement sur la côte méditerranéenne entre l’Italie et l’Espagne, notamment sur les autoroutes A8 et A9. Bon courage pour garder votre calme au volant et bonnes vacances !