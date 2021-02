Alerte! Lidl va proposer un robot de cuisine indispensable à moins de 10 euros, vous ne pourrez plus vous en passer

Régulièrement, Lidl commercialise des produits qui font le buzz et qui s’arrache. C’est notamment le cas avec les robots de cuisine qui facilitent la vie de nombreuses personnes. Le prochain article que Lidl va placer dans ses rayons va certainement faire un carton. LdPeople vous donne tous les détails à ce sujet.

Durant toute l’année, la chaîne de magasins Lidl commercialise des robots et des articles de cuisine à des tarifs cassés. Des prix qui mettent la concurrence totalement au tapis. Il faut dire que dans le secteur de la grande distribution, il existe de nombreux acteurs qui cherchent à proposer les prix les plus bas possibles.

Lidl propose régulièrement des robots ménagers

Lidl a déjà vendu des produits qui ont connu un grand succès dans leurs points de vente. C’est le cas par exemple d’un robot à pâtisserie, d’un gaufrier ou du fameux Monsieur Cuisine. Le succès est au rendez-vous systématiquement. Il faut dire que les hommes comme les femmes cherchent à se faciliter la vie. De plus en plus de personnes veulent s’équiper. Il existe un vrai engouement autour de ses produits.

Un petit hachoir à un tarif imbattable

Depuis le 15 février, les clients de Lidl peuvent acheter dans les différents magasins de l’enseigne un mini hachoir électrique. Celui-ci est vendu avec trois couleurs différentes : blanc, vert et gris. Cet accessoire permet de tailler en pièces tous les ingrédients nécessaires pour réaliser votre plat. La plupart du temps, les gourmets, aiment hacher des légumes, des herbes, de l’ail ou des échalotes. Les lames de l’appareil permettent de tout hacher.

C’est rapide et pratique. C’est un vrai gain de temps pour les cuisiniers. Il est aussi possible de plier de la glace. Cette fonction est idéale pour agrémenter des cocktails. De plus en plus de personnes veulent acquérir ce genre d’accessoire. La plupart des consommateurs attendent la meilleure opportunité pour acheter ce type d’article. Si vous souhaitez réaliser une crème fouettée, grâce à l’embout batteur dédié à la crème chantilly, cela sera vraiment un jeu d’enfant. En quelques minutes, ce sera fait. Si vous souhaitez déguster un chocolat chaud avec de la crème chantilly ou en placer sur une coupe de glace, c’est possible.

Des accessoires lavables au lave-vaisselle

Il faut savoir que les accessoires de ce mini hachoir sont lavables facilement au lave-vaisselle. C’est un vrai plus. En effet, de nombreux utilisateurs sont contrariés de devoir laver à la main avec une éponge, les différents éléments qui composent un hachoir. C’est long et pénible. Cela décourage même certains à utiliser l’appareil à cause des désagréments liés au lavage. Là, ce n’est pas le cas et c’est très appréciable.

Cet appareil peut contenir :

100 grammes de glaçons

300 ml d’aliments à hacher

200 ml de liquide

Le prix de cet appareil est exceptionnel puisqu’il ne coûte que 9.99 euros. À ce tarif, il serait bien dommage de s’en priver. Il faut se dépêcher de se rendre dans les magasins de l’enseigne car les produits sont très vite épuisés.

Quelles recettes peuvent être faites avec cet appareil ?

Après avoir acquis cet appareil, il devient vite indispensable à tous les cuisiniers amateurs. Si vous aimez cuisiner maison, vous serez alors amenez à l’utiliser régulièrement. Il est par exemple possible d’émincer des oignons, de faire une émulsion ou de tailler en pièce des herbes. Cet outil facilite la vie. Plusieurs recettes peuvent être faites avec ce hachoir. Par exemple : du pesto, du houmous, de la tapenade ou une persillade.

Lidl, les rois du buzz

Au fil des années, les équipes marketing de Lidl arrive à faire le buzz régulièrement en commercialisant des produits à des tarifs très bas. Les produits se vendent très vite. Ce fut le cas pour les chaussures et les chaussettes qui se sont même retrouvés sur les sites de produits d’occasion. La marque Lidl fait parler. Lorsque l’enseigne avait mis en vente des consoles de jeux, il y a eu foule devant les magasins avant même que les points de vente n’ouvrent. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos ont été diffusées par les clients. Face à la foule, les consoles de jeux n’ont pas pu être vendues. Il y a un vrai engouement autour des produits commercialisés par Lidl.