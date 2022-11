Alerte produits : un rappel inquiétant de poulet express chez Lidl, Aldi et Casino

L’alerte produits concerne du poulet vendu dans plusieurs enseignes. Parmi ces dernières, nous retrouvons notamment Casino, Lidl, Aldi et Franprix. Si vous avez acheté cet aliment, il est judicieux de bien vous renseigner concernant le comportement à adopter. Évitez absolument de le consommer pour éviter des problèmes de santé plus ou moins importants.

Une campagne assez importante pour un rappel de poulet

L’alerte produits est clairement inquiétante puisqu’elles sont de plus en plus nombreuses ces dernières années. Il y a souvent des aliments qui ne doivent pas être consommés à cause d’une contamination par des bactéries. Il y a parfois des corps étrangers qui sont retrouvés, c’est donc toute la chaîne de production qui est alertée. Cette fois, la campagne concerne du poulet cuit fumé, elle est effective depuis le début de la semaine à cause de la présence de listeria.

Pour obtenir toutes les informations, il suffit de se rendre sur le compte Twitter dédié à l’alerte produits.

Vous aurez toutes les informations concernant cet agent responsable de la listériose qui a été retrouvé dans ce poulet cuit.

Chez Casino par exemple, il porte le numéro 5412190093 et la date limite pour la consommation était le 7 novembre 2022.

Ce n’est toutefois pas la seule enseigne pointée du doigt, car Aldi a également commercialisé ce poulet avec le numéro 5412190071.

Vous aurez également toutes les données concernant Franprix et le 5412190095 qui a été vendu avec la marque Leader Price.

Il y a également Lidl qui a commercialisé ce produit sous le numéro 5412190087.

Vous trouverez toutes les données sur le compte Twitter « Rappel Conso » qui liste régulièrement toutes les alertes produits. Il est conseillé de ne pas manquer le poulet pointé du doigt et de le ramener au plus vite dans le commerce où vous l’avez acheté.

#RappelProduit

Poulet cuit fumé 1,5 kg Leader Price (poids variable) – LEADER PRICE Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence éventuelle de Listeria monocytogeneshttps://t.co/rX0KfYcvjd pic.twitter.com/E8i220CPUp — RappelConso (@RappelConso) October 24, 2022

Pourquoi ne faut-il pas consommer le poulet ?

Comme il est impacté par un agent en lien avec la listériose, vous pourriez avoir quelques symptômes désagréables. Chez certaines personnes, notamment les plus sensibles, les conséquences pourraient être désagréables. Vous pourriez être touché par de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et certaines complications ne sont pas à exclure. En effet, la listeria peut entraîner des atteintes neurologiques et même des problèmes au niveau du fœtus pour les femmes enceintes.

Si vous avez mangé malheureusement ce poulet, sachez que le délai d’incubation est de 8 semaines au maximum. Il est alors recommandé de se rendre rapidement chez le médecin traitant ou aux urgences si certains symptômes apparaissent. N’oubliez pas de spécifier que vous avez mangé le poulet cuit fumé qui est touché par ce rappel de produits.

Si vous le ramenez dans l’enseigne, vous serez remboursé, il est même inutile de fournir le ticket de caisse puisque le numéro de lot est suffisant que ce soit pour Lidl, Franprix ou encore Casino et même pour la marque Leader Price. Il est impossible de savoir au préalable, au moment de l’achat que ce produit est touché par la listeria. C’est pour cette raison que nous vous conseillons de vous renseigner régulièrement avec le compte Twitter.