Alessandra Ambrosio s’affiche sans vêtement, le mannequin au superbe ventre plat (PHOTO)

Alessandra Ambrosio crée l’événement sur Instagram en délivrant des clichés d’elle en deux pièces. Malgré ses 39 ans, elle garde une silhouette de jeune fille et ses abonnés sont bluffés par son ventre plat. Le mannequin brésilien aux origines italiennes et polonaises n’en finit pas de rendre fou les internautes. D’autant qu’elle a eu deux enfants et qu’elle n’en garde pas les traces sur son corps. De quoi faire aussi bien kiffer les hommes que les femmes sur Instagram. Découvrez les superbes images d’Alessandra Ambrosio qui vont nous transporter en plein cœur de l’été.

Alessandra Ambrosio empêche le thermomètre de baisser

Sur le compte Instagram de la belle Alessandra Ambrosio, c’est une invitation au voyage. Avec elle, ses fans se promènent de plages en plages, et profitent de décors de folie en très agréable compagnie. En effet, le mannequin n’a pas peur de prendre la pose dans les plus simples appareils. Les différents 2 pièces qu’elle porte ne laissent que peu de place à l’imagination. Mais c’est pourtant du love qu’elle offre à ses abonnés à travers de superbes clichés. Et dernièrement, ce sont des photos d’elle particulières qui font l’événement sur Instagram. Car elle arbore un ventre plat magnifique qui va donner envie à ses fans de connaître ses secrets minceurs.

C’est donc la publication du lundi 7 septembre qui va ébahir ses fans. Alessandra Ambrosio porte un deux pièces avec de fines ficelles. Il est blanc et teinté rose, ce qui va rehausser la joli couleur de son teint de la plus belle des façons. Pour ajouter à la délicatesse de sa tenue, une veste légère va venir tomber sur ses épaules. Le mannequin porte également un petit chapeau en tissu, tissé, assorti aux couleurs de son deux pièces.

Voir cette publication sur Instagram 😊😉😘⁉️ Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 6 Sept. 2020 à 11 :02 PDT

Un sublime cliché qui fait kiffer ses fans à un été sans fin

Avec une fleur à la main, la belle prend trois poses différentes pour cette publication des plus sublimes. De quoi en effet rappeler à ses abonnés que malgré sa grande beauté, Alessandra Ambrosio ne manque pas d’humour. Ses fans vont évidement admirer la star et s’amuser de ses poses. Mais ils vont surtout complimenter Alessandra Ambrosio pour son ventre plat. La silhouette de la maman de deux enfants, âgée de 39 ans, n’a rien à envier aux plus jeunes de ses collègues top model.

Les clichés du mannequin permettent à ses abonnés de profiter encore un peu de l’été malgré la rentrée qui s’installe. Car l’automne arrive et nous avons, pour la plupart, mis nos deux pièces au placard. Les températures vont descendre pour finir de signer la fin des vacances. Mais Alessandra Ambrosio ne semble pas décidée à dire adieu à l’été. Et ce ne sont donc pas ses fans qui vont s’en plaindre.

Enfin, pour ce qui est des secrets minceurs de la belle, il ne faudra pas attendre de recettes miracles. Alessandra Ambrosio prend visiblement soin d’elle en menant une vie équilibrée et en suivant une alimentation saine.